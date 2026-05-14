PSG vô địch Ligue 1 lần thứ 14 trong lịch sử

Trên sân Stade Bollaert-Delelis, PSG bước vào trận đấu với cơ hội lớn để đăng quang sớm khi chỉ cần giành thêm một điểm trước đội nhì bảng Lens. Dù phải làm khách, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn thể hiện sự vượt trội và sớm tạo ra thế trận chủ động.

PSG chính thức vô địch Ligue 1 mùa 2025/2026 sau chiến thắng 2-0 trên sân của Lens. Ảnh: Reuters.

Phút 29, Khvicha Kvaratskhelia mở tỷ số cho PSG sau pha phối hợp với Ousmane Dembele, giúp đội bóng thủ đô nước Pháp tạo lợi thế trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Lens nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của PSG. Đến những phút bù giờ cuối trận, tài năng trẻ Ibrahim Mbaye ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Kết quả này giúp PSG nâng tổng điểm lên 76, tạo khoảng cách 9 điểm với Lens trong bối cảnh Ligue 1 chỉ còn một vòng đấu. Đội bóng thành Paris qua đó chính thức giành chức vô địch Ligue 1 mùa thứ 5 liên tiếp và là lần thứ 14 trong lịch sử CLB đăng quang giải đấu cao nhất nước Pháp.

Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG đang cho thấy sự cân bằng và ổn định hơn dù đã chia tay nhiều ngôi sao lớn trong những mùa giải gần đây. Sau khi hoàn tất mục tiêu quốc nội, đội bóng thủ đô sẽ hướng sự tập trung tới trận derby với Paris FC trước khi bước vào trận chung kết Champions League gặp Arsenal tại Budapest vào ngày 30/5.

*Theo một số nguồn tin trong tối 13/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổng cộng 11.250 USD sau trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31/3. Nguyên nhân xuất phát từ việc cổ động viên sử dụng pháo sáng trên khán đài cùng những thiếu sót trong công tác kiểm soát an ninh sân vận động. Trong đó, VFF bị phạt 6.250 USD do để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trong khu vực khán giả Việt Nam và thêm 5.000 USD vì công tác kiểm soát vật dụng cấm chưa đầy đủ. Khoản tiền phạt phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo chính thức. Trước đó, AFC và FIFA cũng từng đưa ra nhiều án phạt tương tự đối với các liên đoàn thành viên liên quan đến vấn đề an ninh sân đấu và hành vi cổ động viên tại các giải đấu quốc tế. *Trận chung kết AFC Challenge League 2025/26 giữa Kuwait SC và Preah Khan Reach Svay Rieng FC diễn ra tối 13/5 trên sân Jaber Al-Ahmad International Stadium (Kuwait). Kuwait SC đã ngược dòng đầy kịch tính để giành chiến thắng 4-3 sau hiệp phụ trước đại diện Campuchia. Bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một và tiếp tục rơi vào thế bám đuổi ở hiệp phụ, đội bóng Kuwait vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước gần 44.000 khán giả, qua đó giành chức vô địch châu lục thứ tư trong lịch sử CLB. Trong khi đó, Svay Rieng tiếp tục về nhì nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn tại giải đấu năm nay.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân