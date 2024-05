Sốc: Thêm một ngôi sao tuyển Malaysia bị kẻ lạ mặt tấn công

Thời gian qua, những cuộc tấn công bí hiểm nhắm vào các cầu thủ nổi tiếng Malaysia liên tục xảy ra. Sau trường hợp của Akhyar Rashid và Faisal Halim, mới nhất đến lượt cựu tuyển thủ Safiq Rahim gặp nguy hiểm.

Trên trang cá nhân, cầu thủ 36 tuổi chia sẻ, trên đường trở về nhà từ sân tập của CLB chủ quản Johor DT, anh đã bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát và tấn công. Do thời điểm đó đang ngồi trong xe ô tô nên anh thoát nạn.

Những kẻ tấn công chỉ có thể dùng búa đập mạnh vào xe anh như một đòn dằn mặt. Trên đường tháo chạy, chúng cũng dùng búa chỉ thẳng vào mặt anh để gửi thông điệp cảnh cáo.

Hậu quả, kính sau của chiếc xe bị vỡ nát một góc. Rahim không hề hấn gì nhưng chắc chắn bị sốc. Cầu thủ này ngay lập tức báo cáo tình hình với cảnh sát và lực lượng an ninh nhanh chóng vào cuộc.

Safiq Rahim là tuyển thủ thứ 3 của Malaysia bị tấn công bí hiểm

Trường hợp của Safiq Rahim vẫn còn may mắn hơn 2 đồng đội của anh là Akhyar Rashid và Faisal Halim. Akhyar Rashid bị chém vào đầu chảy máu. Rất may là anh đã an toàn. Trong khi đó, Faisal Halim bị tạt axit ở trung tâm thương mại và bị tổn thương khá nặng ở phần bên trái của cơ thể. Đội trưởng của ĐT Malaysia được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 4 và sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Trước mắt Faisal Halim sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 1998 hiện tại bị mất cảm giác ở phần tay trái và chân trái. Nhiều chuyên gia đang lo ngại rằng Faisal Halim có thể phải giải nghệ sớm nếu không thể bình phục hoàn toàn.

Những vụ tấn công liên tiếp khiến làng bóng đá Malaysia rúng động. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của các vụ việc này. Tuy nhiên, trong bối cảnh 1 tháng nữa sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng loại World Cup 2026, ĐT Malaysia sẽ gặp ảnh hưởng nặng nề.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn