Chuyển nhầm 5 tỉ đồng vào tài khoản người khác và cái kết bất ngờ

Lực lượng công an cùng người chuyển nhầm, người bị chuyển nhầm số tiền 5 tỉ đồng chụp ảnh lưu niệm sau khi làm xong thủ tục chuyển trả - Ảnh: Công an xã Thăng Bình

Ngày 16-12, thông tin từ Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Láng, TP Hà Nội và Ngân hàng Techcombank hỗ hợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (trú thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) hoàn trả số tiền 5 tỉ đồng cho ông Võ Cửu Long (trú phường Láng, TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 12-12, ông Long đã chuyển nhầm số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản anh Thuyên.

Đến ngày 13-12, ông Long đã tới Công an xã Thăng Bình để nhờ sự giúp đỡ.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin, Công an xã Thăng Bình đã phối hợp làm việc với các bên. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã, ông Long đã nhận lại số tiền 5 tỉ đồng từ anh Thuyên chuyển trả.

Trong niềm vui mừng, ông Long bày tỏ cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên giúp ông nhận lại tiền thuận lợi nhất.

Công an xã Thăng Bình ghi nhận, biểu dương, lan tỏa việc làm của anh Thuyên rộng rãi trong cộng đồng. Công an xã khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an xã để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ