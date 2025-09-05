Nghệ An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh cũng như dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở...

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về số lượng cấp phó Sở, ngành; trước mắt có 07 Phó Giám đốc Sở và giảm dần theo lộ trình quy định.

Các phòng và tương đương của Sở, gồm: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Quản lý xây dựng công trình; Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ; Phòng Quản lý đất đai; Phòng Khoáng sản; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám.

Chi cục và tổ chức tương đương, gồm: Chi cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống Nông nghiệp; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Giống thủy sản; Ban Quản lý cảng cá; Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp; Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi; Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn; Các Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (Pù Hoạt, Pù Huống); Các Ban quản lý rừng phòng hộ (Thanh Chương, Bắc Nghệ An, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nghi Lộc); Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Quỹ Bảo vệ Môi trường; Tổng đội thanh niên xung phong – xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2025 và thay thế Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 và Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh.

