Sơ kết mô hình Dân vận khéo về an toàn giao thông

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Mặc dù mới triển khai thực hiện 04 tháng nhưng mô hình Dân vận khéo “Vận động Nhân dân chung tay cùng lực lượng Công an tuyên truyền, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông” đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện mô hình; trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và Nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và xây dựng mô hình nói riêng được nâng lên rõ rệt. Người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm "Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Thông qua các kênh tuyên truyền, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 41 tin báo; qua đó làm rõ, xử lý 37 trường hợp vi phạm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đông Sơn đạt được trong quá trình thực hiện mô hình Dân vận khéo. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Đô Lương và xã Đông Sơn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực; nhất là có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình

Bên cạnh đó, Công an xã Đông Sơn với vai trò nòng cốt cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể để vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, Công an huyện Đô Lương phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Công an xã Đông Sơn trong quá trình triển khai thực hiện mô hình để mô hình thực sự là điểm sáng về công tác dân vận trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn