Phong trào "Dân vận khéo" phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trước khi bước vào hội nghị, các đại biểu thành kinh dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đến phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với đó, xây dựng, củng cố và phát huy nhiều mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung phong trào thi đua bám sát với thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, tạo niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp bám sát nhiệm vụ, phát huy vai trò của tổ chức trong triển khai thực hiện phong trào.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động nắm bắt, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, tích cực phối hợp triển khai công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chuyên môn của thành viên Ban Chỉ đạo bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xây dựng mới 4.494 mô hình, trong đó 3.729 mô hình tập thể, 765 mô hình cá nhân với 1.212 mô hình kinh tế, 2.298 mô hình văn hóa - xã hội, 486 mô hình quốc phòng - an ninh, 507 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Đ/c Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm

Tuy nhiên, thực tế việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở một số đơn vị nội dung còn chung chung, trong quá trình thực hiện chưa thường xuyên rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các ngành nghiên cứu lại để thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả hơn

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị các ngành lựa chọn một mô hình tiêu biểu để bố trí nguồn lực thực hiện, phát huy hiệu quả từ đó nhân rộng mô hình

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” do các ngành phụ trách trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới... như mô hình “Ký túc xá vùng biên” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai; “viên gạch nghĩa tình” của Hội Nông dân, “Đoàn kết quân dân, ấm tình xứ đạo”, “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh với những kết quả đạt được, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Lưu ý một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu việc triển khai Phong trào thi đua phải được thực hiện hài hòa theo hai chiều, trong đó cần lắng nghe ý kiến phản hồi, đối thoại từ người dân; tiếp thu sáng kiến từ cơ sở, đặc biệt là những sáng kiến trong triển khai Phong trào thi đua "Dân vận khéo" để người dân thấy được quyền lợi gắn với trách nhiệm của mình trong thực hiện phong trào.

Đồng thời, phong trào "Dân vận khéo" phải sẻ chia những bức xúc, phản ánh của người dân, tập trung lực lượng toàn dân để tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo cần rà soát lại chương trình đề ra từ đầu năm để có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng tuyên truyền kịp thời cho các cơ quan báo chí; tập trung triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

Cùng với đó, tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng, duy trì, nhân rộng, lồng ghép mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp FDI, vùng dân tộc, vùng giáo...

