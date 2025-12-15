So kè 2 chiếc xe gần trăm tỷ trong đám cưới con trai bầu Hiển và con gái doanh nhân Minh Nhựa

Những đám cưới của người nổi tiếng tại Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Không chỉ bởi khách mời hay địa điểm mà còn vì những chiếc siêu xe xuất hiện trong các khoảnh khắc quan trọng. Đám cưới của doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cùng lễ cưới của Joyce Phạm, con gái doanh nhân Minh Nhựa, là hai ví dụ rõ rệt. Cả hai sự kiện đều ghi dấu với sự góp mặt của những mẫu xe thuộc hàng đắt đỏ nhất Việt Nam.

2 đám cưới của Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh và Joyce Phạm - Tâm Nguyễn khiến mọi người chú ý một phần nhờ sự xuất hiện của những mẫu xe đắt đỏ.

Đám cưới doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng tạo nên sức hút lớn bởi sự kết hợp giữa doanh nhân trẻ thành công và người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Bên cạnh câu chuyện tình cảm hay sân khấu hoành tráng, sự xuất hiện của chiếc xe 83 tỷ đồng càng khiến buổi lễ thu hút sự chú ý.

Đó là Rolls Royce Phantom “Hòa Bình – Vinh Quang”, mẫu xe được định giá lên tới 83 tỷ đồng khi nhập khẩu về Việt Nam. Thời điểm ra mắt, đây được xem là chiếc xe đắt nhất nước, được chế tác theo yêu cầu riêng. Sự đặc biệt của mẫu xe nằm ở từng chi tiết thủ công, từ nội thất, màu sơn đến biểu tượng đặt phía trước nắp ca pô.

Chiếc Rolls Royce Phantom “Hòa Bình – Vinh Quang” xuất hiện trong đám cưới doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: Linh Le Chi)

Điểm nhấn đáng chú ý là biểu tượng truyền thống “Spirit of Ecstasy” đã được thay thế bằng hình đầu hổ mạ vàng, phù hợp với tuổi của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển). Đây là chi tiết hiếm thấy trên những mẫu Rolls Royce tại Việt Nam và trở thành yếu tố tạo nên giá trị tinh thần cho chiếc xe.

Bên trong, chiếc xe của gia đình ông bầu Hiển sử dụng động cơ V12 dung tích 6,75 lít, công suất 453 mã lực và mô men xoắn cực đại 720Nm. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng khối động cơ mạnh mẽ giúp mẫu xe tăng tốc 0 đến 100 km mỗi giờ trong 6,1 giây. Tốc độ tối đa đạt 240 km mỗi giờ. Đây là cấu hình được đánh giá cao khi cân bằng giữa sự êm ái và sức mạnh, phù hợp với dòng xe sang trọng.

Chi tiết đầu hổ mạ vàng gây chú ý trên chiếc xe của gia đình bầu Hiển. (Ảnh: Linh Le Chi)

Bên cạnh gia đình bầu Hiển, đám cưới của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn cũng tạo sự chú ý lớn với sự xuất hiện của chiếc Pagani Huayra trị giá hơn 80 tỷ đồng. Là con gái của doanh nhân Minh Nhựa, Joyce Phạm có đám cưới được tổ chức công phu. Trong đó, chiếc xe đắt đỏ đặt ngay trong lễ đường trở thành biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp.

Trước ngày cưới, Minh Nhựa đã quyết định "thay áo" cho Pagani Huayra để tạo dấu ấn riêng cho buổi lễ. Mẫu xe được chuyển từ màu cam sang màu trắng ngà. Hai bên thân được đặt logo doanh nghiệp và chữ ký của Minh Nhựa. Một đường chỉ đỏ bằng vật liệu carbon chạy dọc thân xe tạo sự nổi bật khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Doanh nhân Minh Nhựa quyết định mang siêu xe hơn 80 tỷ lên lễ đường của con gái.

Pagani Huayra là mẫu xe siêu hiếm. Toàn thế giới chỉ có 100 chiếc được sản xuất. Con số này là kết quả thỏa thuận giữa Pagani và Mercedes AMG khi hãng Đức chỉ cung cấp đúng 100 động cơ M158 cho dòng xe này. Vì vậy, mẫu xe của gia đình doanh nhân Minh Nhựa được xem là vật phẩm có giá trị sưu tầm rất cao.

Chiếc xe sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0 lít tăng áp kép, công suất khoảng 720 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.000 Nm. Khả năng tăng tốc của xe đạt 0 đến 100 km mỗi giờ trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa khoảng 370 đến 383 km mỗi giờ tùy điều kiện vận hành. Đây là một trong những mẫu xe nhanh nhất từng xuất hiện tại một sự kiện cưới ở Việt Nam.

Doanh nhân Minh Nhựa quyết định thay áo cho chiếc siêu xe trong ngày vui của con gái.

Hai chiếc xe hơn 80 tỷ xuất hiện trong hai đám cưới không chỉ thể hiện đẳng cấp của gia đình bầu Hiển và doanh nhân Minh Nhựa, mà còn cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào những giá trị tinh tế. Mỗi chiếc xe mang một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho hai sự kiện được chú ý nhất.

