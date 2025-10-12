Sở GD&ĐT Thanh Hoá đề xuất sáp nhập giảm 14 cơ sở công lập

Sở GD&ĐT Thanh Hoá đề xuất sáp nhập Trường ĐH Văn Hoá- Thể Thao- Du lịch vào Trường ĐH Hồng Đức.

Ngày 12/10, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh này về đề xuất các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã đề xuất sắp xếp 4 nhóm, gồm: sắp xếp lại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp và các trường đại học.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc địa bàn 16 xã biên giới thực hiện xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và THCS.

Sáp nhập các trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất tối thiểu.

Đối với 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất tiến hành sáp nhập, chuyển đổi thành 14 trường trung học nghề.

Với các trường cao đẳng, đề xuất giữ nguyên các Trường cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với Trường cao đẳng Nghề Nghi Sơn để thành Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Đối với các trường trung cấp, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất giữ nguyên Trường trung cấp Nghề giao thông vận tải, vì đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đề xuất cho phép Trường trung cấp Nghề miền núi và Trường trung cấp Nghề thương mại du lịch xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng.

Sáp nhập Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường trung cấp Nghề kỹ Nghệ Thanh Hóa vào Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (đặt phân hiệu phía bắc tại trụ sở Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn hiện tại).

Riêng các Trường trung cấp Nghề Thạch Thành và Trung cấp Nghề Nga Sơn đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề

Đặc biệt, với 2 trường đại học thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao - Du lịch vào Trường đại học Hồng Đức. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học (từ 2 còn 1), hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo.

Như vậy, theo đề xuất của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, địa phương này hiện có 38 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, giáo dục thường xuyên, sau khi sắp xếp sẽ còn 24 cơ sở (giảm 14 cơ sở), đạt tỷ lệ giảm 39%.

