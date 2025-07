SLNA đại thắng trước CAHN trong ngày ra quân

PVF (đó) có chiến thắng ở ngày ra quân

Ngày 5/7, vòng loại U21 Quốc gia đã khởi tranh. Ở bảng B, SLNA đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà trước Công an Hà Nội với tỷ số 4-0. Bốn bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ do công của Nguyễn Trọng Sơn (3′, 28′), Phan Duy Hào (13′) và Lê Văn Quý (51′). Ở trận đấu khác thuộc bảng này, PVF đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Hoàng Anh và Hải Nam là tác giả của 2 bàn thắng cho PVF và đều diễn ra trong hiệp 2.

Tại bảng C, An Giang đã đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 3-1. An Giang có 3 bàn thắng dẫn trước do công của Lê Ngọc Quân (5′), Trương Văn Trung (7′) và Nguyễn Thái Tiến (71′) trước khi Lê Nhật Hào (74’) ghi bàn danh dự cho Vĩnh Long. Cũng ở bảng này, Lê Đình Triệu là tác giả của bàn thắng duy nhất mang trọn 3 điểm về cho Đồng Tháp trong chiến thắng 1-0 trước Bình Định.

Ở bảng E, Đắk Lắk vượt lên dẫn trước HAGL II ở phút 52 sau bàn thắng của Đăng Huỳnh Văn An. Những tưởng HAGL II sẽ có 1 điểm sau bàn gỡ ở phút 90 do công của Nay Di Đan nhưng ở phút bù giờ thứ ba của hiệp 2, Nguyễn Trung Thành ghi bàn, ấn định tỷ số 2-1 cho Đắk Lắk. Trong lúc đó, TP.HCM vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0 với pha lập công của Minh Quân.

Vòng loại giải U21 quốc gia 2025 chính thức khởi tranh từ ngày 4/7 với sự góp mặt của 23 đội và được chia thành 5 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 12 suất vào Vòng chung kết sẽ được xác định gồm: 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng, 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà VCK. VCK dự kiến diễn ra từ ngày 19-30/7 tại sân Bà Rịa (TP.HCM).

