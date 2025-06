HLV SLNA xuất ngoại ngay sau thất bại tại Cúp Quốc gia

Trên trang Facebook chính thức, CLB SLNA thông báo: “Sau khi dẫn dắt Sông Lam Nghệ An về đích an toàn tại V-League và đoạt danh hiệu Á quân Cúp Quốc gia 2024/2025, HLV trưởng Phan Như Thuật lên đường trong đêm để kịp di chuyển sang Nhật Bản tham dự khoá học bằng Pro AFC giai đoạn 2. Chúc mừng Ban huấn luyện và chúc HLV Phan Như Thuật lên đường may mắn và thành công”.

HLV Phan Như Thuật sang Nhật Bản tham dự khoá học bằng Pro AFC giai đoạn 2 ngay sau trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025. (Ảnh: CLB SLNA)

HLV Phan Như Thuật đã có hai mùa giải dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ và để lại được những dấu ấn nhất định. Nhà cầm quân 41 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đã giúp SLNA có thể thành công trụ hạng 2 mùa liên tiếp, dù cho gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng.

Được biết, khóa học đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp Pro/AFC/VFF năm 2024/2025 gồm 4 giai đoạn. Sau giai đoạn 1 kết thúc hồi tháng 7/2024, hiện tại các HLV đã bắt đầu giai đoạn 2 của khóa học tại Nhật Bản. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ tháng 8-11/2025. Giai đoạn 4 cuối cùng của khóa học diễn ra vào tháng 12/2025.

Dàn HLV Việt Nam sang Nhật Bản để tham dự khoá học bằng Pro AFC giai đoạn 2. (Ảnh: FBNV)

Khóa học HLV chuyên nghiệp chứng chỉ AFC Pro là chứng chỉ cao nhất của AFC cho các HLV chuyên nghiệp đủ điều kiện dẫn dắt các ĐTQG. Khóa học lần này có sự xuất hiện của rất nhiều chiến lược gia tên tuổi của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Một số cái tên có thể kể đến như HLV Trần Minh Chiến, Bùi Đoàn Quang Huy, Vũ Hồng Việt, Văn Sỹ Sơn, Phùng Thanh Phương hay lứa HLV trẻ tiềm năng như Lê Phước Tứ, Thạch Bảo Khanh, Phan Như Thuật, Nguyễn Huy Hoàng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn