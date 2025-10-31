Phút VAR định mệnh giữa Việt Nam và Malaysia

Các cầu thủ Malaysia chờ FIFA xử lý.

Sự im lặng này khiến người hâm mộ cả Malaysia lẫn Việt Nam đều như ngồi trên đống lửa, nhưng tâm thế hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu ví cuộc điều tra này là quả penalty, thì người hâm mộ Việt Nam hồi hộp như thể được chứng kiến Cristiano Ronaldo bước lên chấm 11 mét, tỷ lệ ghi bàn cực cao, gần như chắc chắn thành công. Còn người hâm mộ Malaysia thì lại thấp thỏm như đang nhìn thủ môn Andre Onana chuẩn bị đối mặt cú phạt đền mà xác suất bị thủng lưới gần như đã được định sẵn.

“VAR” của FIFA và sức ép từ FAM

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 30/10 về “số phận” của FAM cùng 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận nhập tịch. Tuy nhiên, sau thời hạn này, tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Sự im lặng của FIFA không phải vì thiếu bằng chứng. Báo chí Malaysia, đặc biệt là tờ Capitalde Noticias, công bố tài liệu cho thấy cầu thủ Facundo Garces, người từng khoác áo CLB Colon (Argentina), nói dối về nguồn gốc Malaysia của mình. FAM báo cáo rằng ông nội của Garces sinh ra ở Malaysia, nhưng cuộc điều tra của FIFA xác nhận giấy khai sinh đó bị làm giả, và ông nội cầu thủ thực tế sinh ra tại Santa Fe (Argentina), cách Malaysia hơn 14.000 km.

Tình tiết này được xem là “bằng chứng vàng” trong hồ sơ điều tra. Không chỉ Garces, tiền vệ Imanol Machuca, đồng hương của anh, cũng bị phát hiện khai man khi tuyên bố bà của mình là người Malaysia. Kết quả điều tra cho thấy bà của Machuca sinh ra ở thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe, chứ không hề có liên hệ nào với Malaysia.

Ronaldo rất uy tín khi đá 11 mét.

Trước những bằng chứng rõ ràng ấy cùng với kết quả điều tra chắc nịch được FIFA tuyên bố trước đó, giới chuyên môn quốc tế đánh giá khả năng “thoát tội” của FAM gần như bằng không. Tuy nhiên, phía Malaysia vẫn không chịu chấp nhận.

FAM đã chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên FIFA và thậm chí đe dọa sẽ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nếu bị trừng phạt. Chính sự cố chấp của FAM, FIFA buộc phải “check VAR” kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, một quy trình được cho là vừa mang tính thận trọng, vừa để đảm bảo tính minh bạch trước sức ép chính trị và pháp lý.

Malaysia kháng cáo chỉ tự làm đau mình

Tuy FAM mạnh miệng, có vẻ phía Malaysia bắt đầu xác định tinh thần cho một cái kết không mấy tươi sáng. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh nói như biết trước sẽ thua rằng, dù kết quả ra sao, bóng đá Malaysia vẫn phải tiến lên.

Bà nói thêm: “Bóng đá Malaysia không chỉ có 7 cầu thủ đó. Chúng ta còn có nhiều tài năng khác đang chờ cơ hội. Nếu không có 7 người ấy, thì những Arif Aiman hay Faisal Falim vẫn có thể tỏa sáng. Nếu chúng ta cứ tuyệt vọng như thế này, các cầu thủ khác sẽ mất niềm tin”.

Cái kết của Onana khi bắt 11 mét thường là vậy.

Báo chí Malaysia cũng không còn cố gắng bao biện. Nhiều tờ báo như The Star hay Berita Harian lên tiếng kêu gọi FAM “đầu hàng” và tập trung cải tổ hệ thống, thay vì theo đuổi những vụ kiện “vô nghĩa”. Giới bình luận nhận định, hành động kéo dài vụ việc chỉ khiến hình ảnh bóng đá Malaysia thêm méo mó trong mắt FIFA và các liên đoàn khu vực như AFC.

Tình thế hiện nay chẳng khác gì một pha thổi penalty bị kéo dài quá lâu bởi VAR. Quá trình check VAR thận trọng sẽ chỉ làm căng thẳng tâm lý cho CĐV của hai đội tức là fan Việt Nam và fan Malaysia chứ không thể thay đổi được những sai phạm rõ ràng của FAM. Nó chẳng khác gì việc một cầu thủ để bóng chạm tay lộ liễu 7 lần trong vòng cấm vẫn già miệng kêu oan.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn