VAR từ chối Đình Bắc, CAHN bị loại khỏi cúp châu Á

Bước vào trận lượt về trên đất Singapore với án xử thua 0-3 từ AFC vì đăng ký cầu thủ không hợp lệ ở lượt đi, thầy trò HLV Mano Polking chịu áp lực khổng lồ. CAHN không chỉ cần chiến thắng, mà phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn mới có cơ hội lật ngược tình thế.

CAHN nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng vượt trội, song sự chủ động ấy không đi kèm hiệu quả. Những pha phối hợp cố định thiếu sắc bén, cú sút nhẹ của Leo Artur hay tình huống dứt điểm cận thành chệch cột của Hugo Gomez đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, hàng thủ đôi lúc mất tập trung suýt khiến đội khách trả giá từ rất sớm.

Phút 36, bước ngoặt trận đấu xuất hiện. Từ một pha lên bóng khá hay, Hide Higashikawa bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Tampines Rovers. Bàn thua đẩy CAHN vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào chỉ trong ít phút. Phút 54, Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Đến phút 59, Đình Bắc đưa được bóng vào lưới sau đường chọc khe của Quang Hải. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định đồng đội phạm lỗi trước đó. Bàn thắng không được công nhận.

Đình Bắc ghi bàn nhưng không được công nhận. Ảnh: CAHN FC.

Chưa kịp ổn định tinh thần, CAHN nhận thêm đòn hồi mã thương. Phút 60, Tampines phối hợp nhanh, đưa bóng đến chân Higashikawa. Cầu thủ này tung cú sút quyết đoán khiến thủ thành Nguyễn Filip không thể cản phá.

Trong thế không còn gì để mất, CAHN dồn lên ép sân nhằm tìm bàn danh dự. Nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Alan tự kiếm phạt đền và sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, Tampines lập tức thiết lập thế dẫn 2 bàn nhờ công của Buhagiar ở phút 79. Thời gian còn lại là không đủ để CAHN lật ngược thế cờ. Thậm chí đội chủ nhà suýt có thêm bàn thắng thứ 4, nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thất bại 1-3, chung cuộc 1-6, khép lại hành trình nhiều tiếc nuối của CAHN. Từ lợi thế dẫn 4-0 trên sân nhà đến án xử thua vì sai sót hành chính, rồi trận lượt về đầy biến cố, đại diện Việt Nam rời cúp châu Á trong nỗi tiếc nuối cực lớn.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn