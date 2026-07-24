HLV Kim Sang Sik tự tin vô địch AFF Cup 2026

HLV Kim Sang Sik cho biết việc tham dự AFF Cup 2026 với tư các ĐKVĐ là áp lực không nhỏ dành cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Anh Khoa

"Chúng tôi rất vui vì có thể tham gia giải đấu. Toàn đội đang chuẩn bị để có thể thể hiện tốt nhất cho cả trận đầu tiên cũng như tất cả các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ chiến đấu một cách tự tin và chuẩn bị thật tốt để có thể giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik mở màn buổi họp báo trước trận khai màn gặp Timor Leste tại bảng A AFF Cup 2026.

Nói về cơ hội bảo vệ chức vô địch AFF Cup, HLV Kim Sang Sik tỏ ra thận trọng nhưng cũng khẳng định ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu này: “Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu”.

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối phương. “Chúng tôi đã có những nghiên cứu kỹ về Timor Lester. ĐT Việt Nam mang tới giải đấu nhiều cầu thủ trẻ và họ cũng vậy. Timor Lester sẽ mang tới năng lượng dồi dào cùng sức trẻ, đồng thời cũng chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt chiến thuật để ngăn chặn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phát hiện được nhiều điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng tối đa để giành chiến thắng, qua đó có được khởi đầu tốt”, HLV họ Kim chia sẻ.

ĐT Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với vị thế của nhà ĐKVĐ. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có thể bảo vệ ngôi vương. Theo vị chiến lược gia sinh năm 1976, áp lực là điều không thể tránh khỏi nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu.

HLV Kim và Hoàng Đức thể hiện quyết tâm bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 - Ảnh: Anh Khoa

“Chúng tôi đã vô địch AFF Cup 3 lần và lần nào cũng vô cùng khó khăn. Với giải đấu năm 2024 cũng vậy, trận đấu nào cũng khó khăn. Toàn đội đã học được bài học rằng: Để có thể chiến thắng, chúng tôi cần thi đấu như một đội và chiến đấu hết mình. Bước vào giải đấu lần này, tôi rất mong các cầu thủ có thể làm chủ được trận đấu và tận hưởng trận đấu hơn, như thế cũng sẽ giúp chúng tôi đạt được kết quả tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng vì 3 điểm ở mỗi trận”, HLV Kim Sang Sik nói.

Được hỏi về thách thức khi bảo vệ chức vô địch, điều mà ngay cả HLV Park Hang Seo cũng chưa từng làm được, HLV Kim tỏ ra thận trọng. “Các giải quốc tế đều rất khó khăn. Tôi nghĩ đó là lí do ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup năm xưa. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy chưa nên vội bàn về mục tiêu này. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ cần nỗ lực hết sức ở mỗi trận đấu. Nếu thể hiện tốt ở mỗi trận đấu thì dù là mục tiêu gì cũng có thể hoàn thành. Chúng tôi đương nhiên cần bảo vệ chức vô địch, nhưng tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại toàn đội nên tập trung vào từng trận đấu trước đã”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn