Tìm hiểu 2 công ty dược hối lộ để được Cục An toàn thực phẩm ‘giảm số lỗi’

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan, cơ quan điều tra cáo buộc lãnh đạo và cán bộ của cơ quan này có hành vi nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).

Theo kết luận điều tra, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, ông Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch Công ty cổ phần MediUSA, đã chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm nhằm phục vụ cho việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy của Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA. Mục đích của việc hối lộ là để Đoàn kiểm tra thẩm định ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục và cho thời gian để các công ty khắc phục tồn tại. Đoàn kiểm tra này do Cục An toàn thực phẩm chủ trì, có sự tham gia của đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Lần hối lộ đầu tiên, ông Nguyễn Năng Mạnh chi tiền để được xếp lịch thẩm định Nhà máy. Cụ thể, ông Mạnh đưa tiền cho ông Cao Văn Trung, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc (Cục An toàn thực phẩm), đồng thời là Trưởng Đoàn thẩm định. Theo đó, ông Trung sẽ chuyển lại số tiền cho ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, và ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng, để hai lãnh đạo này xếp lịch thẩm định cho Nhà máy MediUSA và Nhà máy MediPhar.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục ATTP - trái) và Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng).

Sau khi Cục An toàn thực phẩm ban hành các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định cho hai nhà máy vào năm 2020, ông Nguyễn Năng Mạnh đã 4 lần chi tổng cộng 120 triệu đồng cho ông Cao Văn Trung. Trong số này, ông Trung chuyển 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Hùng Long và 80 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Phong.

Lần hối lộ thứ hai liên quan đến việc thẩm định trực tiếp tại các nhà máy. Ngày 19/6/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định Nhà máy MediUSA, lập Biên bản thẩm định và kết luận công ty còn một số tồn tại, yêu cầu khắc phục, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm. Trong ngày, theo yêu cầu của Trưởng đoàn Cao Văn Trung, ông Nguyễn Năng Mạnh phải chi 165 triệu đồng, gồm 50 triệu cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, 30 triệu cho ông Cao Văn Trung, 30 triệu cho Cục phó Nguyễn Hùng Long và số còn lại cho các cán bộ khác.

Cũng tại Nhà máy MediUSA, vào ngày 23/11/2023, Đoàn kiểm tra thẩm định lại và kết luận nhà máy vẫn còn tồn tại cần khắc phục. Trong đợt kiểm tra này, ông Nguyễn Năng Mạnh tiếp tục chi hối lộ 190 triệu đồng cho các thành viên trong đoàn, trong đó Cục trưởng và Cục phó Cục An toàn thực phẩm mỗi người nhận 30 triệu đồng.

Tương tự, việc thẩm định và thẩm định lại Nhà máy MediPhar cũng diễn ra với số tiền hối lộ tổng cộng 390 triệu đồng. Mặc dù Đoàn kiểm tra đã kết luận và kiến nghị các nhà máy khắc phục tồn tại, nhưng các nhà máy MediUSA và MediPhar thực hiện một cách hình thức, đối phó. Tuy nhiên, do đã nhận tiền hối lộ, ông Cao Văn Trung vẫn đề xuất Cục phó Nguyễn Hùng Long cấp 4 Giấy phép GMP.

Lần hối lộ thứ ba xảy ra trong quá trình hậu kiểm Nhà máy và sản phẩm của Công ty MediPhar. Ngày 9/11/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Nhà máy MediPhar và lập Biên bản kiểm tra về an toàn thực phẩm. Quá trình hậu kiểm phát hiện tồn tại, ông Nguyễn Năng Mạnh đã đề nghị ông Cao Văn Trung bỏ qua. Ông Trung đồng ý và yêu cầu ông Mạnh chi 200 triệu đồng cho Đoàn kiểm tra, trong đó Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận 50 triệu, ông Mạnh và Cục phó Nguyễn Hùng Long mỗi người 30 triệu, số còn lại chia cho các thành viên khác trong đoàn.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ quá trình trên diễn ra có hệ thống, kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ Cục ATTP, làm méo mó quy trình quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA ban đầu có tên là Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế USA, được thành lập ngày 9/11/2015 tại số 77D5, khu đô thị Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (cũ). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là trồng cây gia vị và cây dược liệu.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 10 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Năng Mạnh góp 4,1 tỷ đồng (41%) và kiêm Giám đốc, cùng các cổ đông khác gồm Nguyễn Hữu Trung (1,6 tỷ đồng, 16%), Hoàng Văn Khương (1,5 tỷ đồng, 15%), Nguyễn Thiện Bảo (1 tỷ đồng, 10%) và Trần Thị Hải Yến (1,8 tỷ đồng, 18%). Ngày 11/8/2017, bà Nguyễn Thị Dung được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thời điểm này công ty có 10 nhân sự.

Đến ngày 12/9/2019, công ty đổi tên chính thức thành Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA và đến cuối năm 2019, vốn điều lệ được nâng lên 30 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động.

Về phía Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar ban đầu có tên là Công ty cổ phần Dược phẩm High Tech USA, được thành lập vào ngày 19/7/2016 tại khu đô thị Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội(cũ). Ngành nghề kinh doanh chính lúc đó là trồng cây gia vị và dược liệu, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Nguyễn Năng Mạnh góp 7 tỷ đồng (70%), Đỗ Mạnh Hoàng góp 2,5 tỷ đồng (25%) và Khúc Minh Vũgóp 500 triệu đồng (5%). Giám đốc công ty lúc thành lập là ông Đỗ Mạnh Hoàng.

Đến tháng 8/2017, công ty chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Ngày 17/7/2020, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar.

Ngày 5/9/2022, ông Nguyễn Năng Mạnh đảm nhận vị trí Giám đốc, đồng thời doanh nghiệp tăng vốn lên 39 tỷ đồng, trong khi cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Đến ngày 27/2/2023, ông Đỗ Mạnh Hoàng tiếp tục trở lại vị trí Giám đốc. Đến tháng 11/2023, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng quy mô sản xuất.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn