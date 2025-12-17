Chiêm ngưỡng bó hoa khổng lồ 10 tấn tại Đà Lạt vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Vườn hoa Đà Lạt vừa chào đón một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thu hút du khách khắp nơi: bó hoa khổng lồ nặng tới 10 tấn, dài 12,5 mét, được kết tinh công phu từ hơn 30.000 cành hoa thuộc 108 giống khác nhau, vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam vào ngày 14/12. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Bó hoa đặc biệt này hội tụ đa dạng các loài hoa như hoa cúc, hoa ly, hoa lan, hoa thạch thảo… với khoảng 25.000 nhành hoa tươi, tạo nên một công trình nghệ thuật rực rỡ, sống động. Tổng trọng lượng lên đến 10 tấn khiến đây trở thành bó hoa có kích thước lớn và nhiều giống hoa nhất từng được tạo hình tại Việt Nam. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Để hoàn thiện tác phẩm ấn tượng này, khoảng 150 nghệ nhân và chuyên viên cắm hoa đã được huy động, chia thành 7 nhóm thi công liên tục trong nhiều ngày. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Bó hoa có chiều dài 12,5 m, đường kính bề mặt 8 m và đường kính cuối bó 2 m, mang đến hiệu ứng hình ảnh ngoạn mục và chi tiết tinh xảo, thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của những người thực hiện. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Hiện tại, bó hoa khổng lồ được đặt trang trọng tại cổng chính của Vườn hoa Đà Lạt, trở thành điểm check-in không thể bỏ qua cho du khách. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa tươi rực rỡ, mà còn có cơ hội tìm hiểu thông tin về từng loài hoa và quá trình tạo nên kỷ lục độc đáo này. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Bên cạnh trải nghiệm thưởng lãm, du khách có thể kết hợp tham quan toàn bộ Vườn hoa Đà Lạt – nơi hội tụ hàng trăm loài hoa đặc sắc, những tiểu cảnh bắt mắt và các khu vực chụp ảnh nghệ thuật. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt
Đây cũng là cơ hội để du khách hòa mình vào không gian thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh Han Le Hoang
Với sự kiện kỷ lục này, Vườn hoa Đà Lạt tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến du lịch hấp dẫn, không chỉ về cảnh quan thiên nhiên mà còn về các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sáng tạo, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho mọi du khách khi đến với thành phố hoa. Ảnh Han Le Hoang
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn