Chiêm ngưỡng bó hoa khổng lồ 10 tấn tại Đà Lạt vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Bó hoa đặc biệt này hội tụ đa dạng các loài hoa như hoa cúc, hoa ly, hoa lan, hoa thạch thảo… với khoảng 25.000 nhành hoa tươi, tạo nên một công trình nghệ thuật rực rỡ, sống động. Tổng trọng lượng lên đến 10 tấn khiến đây trở thành bó hoa có kích thước lớn và nhiều giống hoa nhất từng được tạo hình tại Việt Nam. Ảnh Vườn hoa Đà Lạt