Si mê mẹ đơn thân kém 16 tuổi, kỹ sư Australia sang Việt Nam ở rể

Ma Oanh tìm thấy hạnh phúc bên Congerton Matthew.

Năm 2019, Ma Oanh (27 tuổi, thôn Touneh, xã Tà Năng, Lâm Đồng) trải qua nỗi buồn của cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi con trai mới vài tháng tuổi. Những hoài nghi về tình yêu khiến cô chọn độc thân suốt nhiều năm, không dám tin mình sẽ gắn bó với một người đàn ông nào khác.



Bởi vậy, khi Congerton Matthew, chàng kỹ sư người Australia lớn hơn mình 16 tuổi theo đuổi và ngỏ lời yêu, Oanh vô thức thu mình lại và không dám tiến tới.



"Khi ấy, trong lòng tôi mang một nỗi tự ti rất lớn khi là mẹ đơn thân. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc tiến sâu trong mối quan hệ bởi anh và tôi quá nhiều sự chênh lệch", Oanh kể với Tri Thức - Znews.



Nhưng cuối cùng, sự chân thành của Matthew đã khiến cô nàng người dân tộc Chu Ru bị chinh phục hoàn toàn. Anh trở thành người chồng, người cha, là chỗ dựa lớn cho vợ con.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên



Ma Oanh kể năm 2024, cô sang Australia chơi theo lời mời của người bạn thân. Trong một lần đi chơi cùng hội bạn, cô gặp Matthew. Ấn tượng trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô gái Việt, chàng kỹ sư 43 tuổi trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ.



Suốt thời gian Oanh ở Australia, Matthew tìm mọi cơ hội đưa cô đi chơi, dành tặng những món quà bất ngờ. Biết Oanh là mẹ đơn thân không khiến anh thấy nghi ngại mà dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn.

Matthew sang Việt Nam để theo đuổi bạn gái.

Đến khi Oanh về nước, Matthew vẫn đều đặn liên lạc và hỏi thăm. Tháng 10/2024, vì quá nhớ cô, anh đã bay sang Việt Nam để gặp.



Cảm nhận được sự chân thành của đối phương nhưng sự tự ti vẫn khiến Oanh khó mở lòng. Cô nói thẳng với anh về những khúc mắc trong lòng, liên tục nhắc anh rằng hai bên quá chênh lệch.



"Gia cảnh tôi bình thường, làm nông, có một con riêng và kém may mắn trong cuộc hôn nhân trước. Còn gia đình an thì đầy đủ, khá giả là đằng khác. Anh cũng có nhà, xe đầy đủ. Tôi sợ không môn đăng hộ đối. Hơn nữa anh là trai tân, tôi lo anh không đủ thấu hiểu để yêu thương con riêng của mình", Ma Oanh bộc bạch.



Khi nghe Oanh trải lòng, Matthew đã nói rằng cô hãy yên tâm: "Anh thương em thì bố mẹ anh cũng thương em".



Lần đó, Matthew ở nhà Oanh 2 tuần. Cô bất ngờ khi anh hòa nhập rất nhanh với cuộc sống, văn hóa của đồng bào. Những cách biệt về văn hóa, nếp sống ở vùng núi không khiến anh thấy rào cản lớn, ngược lại còn rất thích thú để học cách thích nghi.



Anh còn dành sự quan tâm chân thành cho con trai của Oanh. Cô kể buổi sáng khi cô còn ngủ, anh đã dậy sớm, gọi bé dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống và đưa đi học. Những điều nhỏ bé, sự yêu thương thầm lặng của anh khiến cô thấy tin tưởng.



Đến cuối năm 2024, khi Matthew sang Việt Nam lần thứ hai, cả hai mới chính thức xác nhận mối quan hệ.

Anh Matthew nhanh chóng hòa nhập văn hóa, sẵn sàng ở rể theo phong tục của người dân tộc Chu Ru.

"Con có muốn chú sẽ là ba con không?"



Từ khi được bạn gái chấp nhận lời yêu, Matthew cũng hướng tới lập gia đình. Trong hai năm qua, chàng kỹ sư Australia đã về Việt Nam 9 lần, mỗi lần đều cố gắng ở lại lâu nhất có thể.



Oanh xúc động nhớ lại ngày Matthew muốn tiến thêm một bước lớn. "Anh không ngỏ lời cầu hôn với tôi mà hỏi ý kiến con trai tôi, hỏi con có muốn chú sẽ là ba con, là người đồng hành của mẹ con không. Khi ấy, tôi thấy mình đã chọn đúng người".



Oanh cũng nói với bạn trai về văn hóa của đồng bào Chu Ru, trong đó có chế độ mẫu hệ và phong tục ở rể. Theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ sẽ là trụ cột và quyết định mọi việc trong gia đình. Vào ngày cưới, cô dâu sẽ đi rước rể, nhà gái gửi sính lễ cho nhà trai và con cái sau này sẽ theo họ mẹ.



Biết về phong tục này, Matthew nguyện ý làm theo, chỉ mong người bạn đời được hạnh phúc. "Anh ấy còn thỉnh thoảng hỏi đùa xem ngày cưới, tôi sẽ trao sính lễ cho anh bao nhiêu cây vàng", Oanh kể.

Cặp đôi đón thêm em bé vào tháng 11 năm ngoái.

Oanh thừa nhận giữa hai người cũng có rất nhiều rào cản. "Tôi chưa quá thành thạo tiếng Anh, khẩu vị hai bên cũng khác nhau. Nhưng rồi cũng dần thích nghi để gắn kết hơn. Anh học trở thành chàng rể Việt, học cách hòa nhập với nhịp sống của người Chu Ru".



Tháng 11 năm ngoái, Oanh và Matthew đón chào con gái chung. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay và Matthew cũng sẵn sàng chuyển sang Việt Nam ở rể.



Hiện tại, anh đang sống chung ở nhà bố mẹ của Oanh tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, do chưa sắp xếp được công việc, anh vẫn phải đi về giữa hai đất nước.



"Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm tại Lâm Đồng. Anh đã lên kế hoạch mời bạn bè và gia đình sang tham dự, đồng thời đi du lịch. Anh rất thích Việt Nam và muốn tổ chức đám cưới theo phong tục bên này", Oanh nói.



Không chỉ Matthew mà bố mẹ anh cũng dành tình cảm lớn cho Oanh. Cuối năm ngoái, bố mẹ chồng Oanh sang thăm con dâu, cháu nội và đây cũng là khoảng thời gian ngập tràn kỷ niệm đáng nhớ.



Trước đó, Oanh đã nhiều lần nói chuyện với bố mẹ chồng qua điện thoại, nhưng đến khi gặp trực tiếp, cô không tránh được sự hồi hộp. Cô xúc động khi mẹ chồng nắm chặt tay nói rằng "con đừng lo lắng, bố mẹ không quan tâm gia cảnh con thế nào, miễn hai con hạnh phúc".



Bố mẹ chồng cũng nhanh chóng hòa nhập với văn hóa địa phương, cùng mẹ và dì của Oanh đi du lịch, tham gia tiệc tùng và đám cưới truyền thống. Ngày họ về nước, gia đình Oanh gửi tặng nhiều món quà truyền thống như dây cườm, nhẫn, khăn quàng cổ...



Nói về cuộc sống vợ chồng, người mẹ hai con cho biết cũng giống bao cặp đôi khác, không phải lúc lúc nào cũng hòa hợp. "Chúng tôi cũng có cãi vã, giận hờn chiến tranh lạnh. Những khi như vậy, chúng tôi chọn mỗi người đều lùi một bước, hạ cái tôi xuống để hiểu và đồng hành cùng nhau lâu hơn".

Tác giả: Đinh Phạm



Ảnh: NVCC

Nguồn tin: znews.vn