Cụ ông 74 tuổi cưới vợ 24 tuổi, màn "quay xe" gây bất ngờ

Trên thế giới, không ít cuộc hôn nhân gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác lên tới vài chục năm giữa cô dâu và chú rể. Những chuyện tình “đũa lệch” này thường trở thành tâm điểm bàn luận và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, các cặp đôi cho biết họ đến với nhau bởi tình cảm, sự đồng hành và những giá trị chung trong cuộc sống. Với họ, tuổi tác không phải rào cản nếu cả hai thực sự thấu hiểu, tôn trọng và sẵn sàng đồng hành cùng nhau.

Từ những đám cưới xa hoa gây chú ý trên mạng xã hội đến những cuộc hôn nhân âm thầm kéo dài nhiều năm, các cặp đôi chênh lệch tuổi tác vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Những câu chuyện này không chỉ gây tò mò mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tình yêu, sự khác biệt thế hệ và cách mỗi người lựa chọn hạnh phúc.

Một trong những trường hợp từng gây xôn xao là cuộc hôn nhân giữa người đàn ông 74 tuổi và cô dâu kém ông 50 tuổi.



Lễ cưới của ông Tarman (74 tuổi) và cô Shela Arika (24 tuổi) được tổ chức tại Pacitan Regency, tỉnh Đông Java, Indonesia. Cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chú rể trao cho cô dâu tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah (hơn 4,7 tỷ đồng) làm sính lễ.

Video ghi lại hôn lễ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong không gian tổ chức sang trọng, đông đảo khách mời vỗ tay, reo hò khi chứng kiến chú rể trao sính lễ cho cô dâu. Đáng chú ý, thay vì nhận phong bì mừng cưới, gia đình hai bên còn tặng 100.000 rupiah (khoảng 150.000 đồng) tiền mặt cho mỗi khách đến dự.

Tuy nhiên, không lâu sau hôn lễ, một đơn vị chụp ảnh cưới bất ngờ lên tiếng cho biết cặp đôi chưa thanh toán chi phí dịch vụ theo thỏa thuận. Phía đơn vị này cho hay đã nhiều lần liên lạc nhưng không nhận được phản hồi.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều đồn đoán. Một số tài khoản cho rằng ông Tarman đã rời khỏi địa phương bằng chiếc xe máy của gia đình cô dâu. Trong khi đó, một số người nghi ngờ tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah chỉ là “đạo cụ” và không có giá trị thanh toán.

Người thân của cô dâu sau đó xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp để chia sẻ về vụ việc. Theo họ, trước khi hôn lễ diễn ra, gia đình và hàng xóm từng nhiều lần khuyên Shela cân nhắc kỹ mối quan hệ do khoảng cách tuổi tác quá lớn. Dù vậy, cô vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước những lời đồn đoán, ông Tarman đăng video lên mạng xã hội để bác bỏ các cáo buộc. Ông khẳng định mình không bỏ trốn và cho biết tấm séc dùng làm sính lễ được phát hành hợp pháp bởi Ngân hàng BCA (Bank Central Asia).

“Tôi không bỏ vợ. Chúng tôi vẫn ở bên nhau”, ông Tarman nói trong video.



Gia đình cô dâu cũng phủ nhận thông tin chú rể biến mất, khẳng định hai vợ chồng chỉ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương đã tiếp nhận đơn khiếu nại từ đơn vị chụp ảnh và đang xác minh vụ việc. Cho đến nay, những tranh cãi xoay quanh khoản thanh toán dịch vụ cũng như giá trị thực của tấm séc sính lễ vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Theo SCMP câu chuyện tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi tại Indonesia, không chỉ bởi cuộc hôn nhân chênh lệch 50 tuổi mà còn bởi những lùm xùm phát sinh ngay sau lễ cưới.

Theo Tạp chí Family Issues, khoảng cách tuổi tác giữa các cặp vợ chồng tại Indonesia nhìn chung đang có xu hướng thu hẹp trong những năm gần đây. Tuy vậy, những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi lớn như trường hợp của ông Tarman và cô Shela vẫn luôn thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn