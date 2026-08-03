Hot girl show hẹn hò gây bão khi nhập vai Người Nhện, "visual" ngạt thở thu hút netizen

Mới đây, nữ diễn viên - hot girl Quyên Qui, cái tên từng làm mưa làm gió trong chương trình thực tế hẹn hò Đảo Thiên Đường (Paradise Island), trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi xả kho bộ ảnh hóa thân thành siêu anh hùng Spider-Man (Người Nhện).

Cận cảnh loạt ảnh nữ Người nhện khiến người xem thổn thức

Khác xa với hình ảnh mạnh mẽ trong các bộ phim điện ảnh, bộ trang phục jumpsuit ôm sát cơ thể với hai tông màu đỏ - xanh đặc trưng đã giúp Quyên Qui khoe trọn vẹn những đường cong "gắt hơn đường đua". Thiết kế bó sát tôn lên vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ, vòng một nảy nở cùng vòng ba săn chắc, đầy đặn của mỹ nhân sinh năm 1998.

Không cần trang điểm quá cầu kỳ, nét đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ "nháy mắt" đặc trưng của Quyên Qui khiến từng khung hình trở nên bùng nổ visual. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự táo bạo và quyến rũ vượt bậc của cô nàng trong màn cosplay độc đáo này.

Quyên Qui: Mỹ nhân quyến rũ sở hữu phong cách thời trang biến hóa đa dạng

Không chỉ gây ấn tượng qua bộ cosplay Spider-Man hay chuyện đời tư tốn nhiều giấy mực, Quyên Qui từ lâu đã định hình trong lòng công chúng là một trong những hot girl sở hữu gu thời trang cá tính và gợi cảm bậc nhất.

Dạo một vòng qua trang cá nhân của cô nàng, khán giả dễ dàng nhận thấy sự đa dạng trong phong cách. Với phong cách quyến rũ, sang chảnh, Quyên Qui thường ưu ái những thiết kế váy hai dây, váy cúp ngực ôm sát tông màu đen tuyền hoặc pastel để khoe khéo bờ vai trần mỏng manh cùng sắc vóc quyến rũ khi dự tiệc tối.

Còn khi muốn trẻ trung, năng động, cô nàng diện áo tank-top croptop kết hợp cùng quần jeans cạp thấp, điểm xuyết thắt lưng đinh tán màu sắc nổi bật (như hồng phớt hay xanh dương). Gái xinh Quyên Qui khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc cùng cơ bụng đáng mơ ước.

Sự nghiệp thăng hoa sau hiệu ứng của các show truyền hình

Bên cạnh vẻ ngoài nóng bỏng, Quyên Qui cũng là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng của điện ảnh Việt. Cô từng để lại dấu ấn qua nhiều web-drama, phim truyền hình và phim điện ảnh. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường, tên tuổi của Quyên Qui mới thực sự bùng nổ và tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả đại chúng. Sự thông minh, thẳng thắn nhưng không kém phần chân thành, duyên dáng của cô đã đốn tim không ít người hâm mộ lẫn các nam khách mời trong chương trình.



Hiện tại, việc giữ vững độ hot cùng định hướng hình ảnh thời trang, quyến rũ và năng động đang giúp Quyên Qui trở thành một trong những gương mặt đắt show sự kiện, quảng cáo và nhận được nhiều sự kỳ vọng ở các dự án tiếp theo.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: phunumoi.net.vn