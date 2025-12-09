Shipper nhổ nước bọt, nhúng chân vào hộp đồ ăn giao cho khách

Trong đoạn video, người giao hàng (shipper) đã đặt suất ăn lên hộp giao hàng, mở nắp hộp cơm và nói: “Ăn đi, ăn đi, tao cho mày ăn”. Ngay sau đó, anh ta nhổ nước bọt vào phần ăn, thậm chí còn đưa cả chân vào hộp đồ ăn.

Một số cư dân mạng nhận ra đây là người giao hàng của một nền tảng giao đồ ăn phổ biến tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, nền tảng này chính thức tuyên bố rằng người giao hàng có liên kết với bên thứ 3 và không thuộc quản lý của công ty.

Hình ảnh gây phẫn nộ

Đáp lại điều này, bộ phận dịch vụ khách hàng chính thức của công ty liên kết cho biết họ đã tiến hành điều tra vụ việc. Sau khi liên hệ với người đăng video, họ đã xác minh được rằng shipper này cũng không phải là người của công ty. Động cơ lan truyền video vẫn chưa rõ ràng.

Dù chưa rõ danh tính và mục đích của video này, cư dân mạng vẫn vô cùng tức giận cho rằng người shipper phải bị trừng phạt nghiêm khắc. "Thật kinh tởm khi làm một việc vô liêm sỉ và hèn hạ như vậy. Hãy điều tra nghiêm khắc, gọi cảnh sát và tống anh ta vào tù!", một netizen bức xúc bình luận.

Một số người cũng cảnh báo mọi người khi đặt đồ ăn cần chú ý: "Ngày nay, nhiều hộp đồ ăn được đóng gói hoàn chỉnh và niêm phong chặt chẽ. Bạn có thể phát hiện khi mở ra, nếu thấy dấu hiệu đáng nghi thì nên nhờ người giải quyết”.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng, bên cạnh việc chỉ trích hành vi cũng nên tìm hiểu câu chuyện phía sau, đặc biệt khi những tin tức tiêu cực liên quan đến tài xế giao đồ ăn thời gian gần đây liên tục xuất hiện. Khi bị cảm xúc chi phối, con người có thể có hành vi cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng. Những vụ việc như “tài xế bật khóc giữa đêm”, “quăng đồ ăn vì quá áp lực”... cho thấy nhóm lao động này đang đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý cần được quan tâm nhiều hơn.

Xung đột giữa khách hàng và shipper thường phát sinh từ chuyện thời gian giao hàng. Thực tế, nguyên nhân chậm trễ đôi khi nằm ở khâu chế biến của nhà hàng, nhưng khách hàng lại có xu hướng đổ lỗi cho tài xế. Trong nhiều trường hợp, shipper rơi vào thế không thể nói lý, nhất là khi bị đánh giá xấu hoặc bị khiếu nại, khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, suy sụp.

Để cạnh tranh và mở rộng tệp người dùng, các nền tảng liên tục tung ra các tính năng ghép đơn, đền bù nếu chậm… nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng vô hình trung lại khiến tài xế chịu áp lực nặng nề. Họ phải tranh từng phút để tránh bị phạt tiền, giảm thu nhập hoặc tụt điểm đánh giá ngay cả khi khách hàng không khiếu nại.

Tại các quán ăn đông khách, tình trạng quá tải khiến tốc độ ra món chậm. Khi tài xế liên tục giục, không ít chủ quán tỏ ra khó chịu, thậm chí buông lời cộc cằn. Tài xế bị kẹt giữa áp lực của khách hàng, nền tảng và nhà hàng, dễ rơi vào tình trạng tinh thần kiệt quệ.

Nghề giao đồ ăn không yêu cầu bằng cấp hay xuất thân, nhưng đòi hỏi thể lực tốt và khả năng chịu áp lực cao. Có nhiều lý do dẫn đến việc tài xế phản ứng quá khích, nhưng dù thế nào cũng không thể biện minh cho hành vi xâm hại sức khỏe người khác hoặc những hành động mang tính lệch lạc như trong video.

Chuỗi vận hành của dịch vụ giao đồ ăn bao gồm nền tảng, nhà hàng, khách hàng và tài xế. Để hệ thống hoạt động trơn tru, an toàn và công bằng, từng mắt xích trong chuỗi đều cần được xem xét và cải thiện. Chỉ khi đó, những vụ việc gây phẫn nộ như trên mới được hạn chế tối đa.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn