Tông đuôi ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container cán chết

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam shipper tử vong - Ảnh: CẮT TỪ CLIP BẠN ĐỌC

Chiều 11-11, CSGT TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khiến nam shipper tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào lúc 9h40 ngày 11-11, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ tỉnh Đồng Nai ra đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi xe vừa qua khỏi ngã ba Việt Sing được khoảng 50m, địa phận thuộc phường Thuận Giao, TP.HCM (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) thì tài xế thắng xe và đi chậm lại để tránh xe máy phía trước dừng đột ngột.

Lúc này, nam shipper chạy sau không kịp xử lý, tông vào đuôi ô tô 7 chỗ rồi ngã sang trái bị xe container chạy tới cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Nhận tin báo, CSGT TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Duy