Sếp Vietnam Airlines, ACV, Sasco thu nhập bao nhiêu tiền một tháng?

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ chỉ nhận thù lao 8 triệu đồng/tháng tại Sasco. Ảnh: SAS.

Ngành hàng không đã trải qua 6 tháng đầu năm với những tín hiệu tích cực ở cả mảng hạ tầng, dịch vụ và vận chuyển hành khách. Các doanh nghiệp như ACV, Vietnam Airlines và Sasco từ đó ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Đi cùng xu hướng tăng trưởng hiệu quả kinh doanh, thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp ngành hàng không cũng tăng đáng kể trong nửa đầu năm nay.

Lãnh đạo Vietnam Airlines tăng 40% thu nhập

Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) tiết lộ hãng đã chi hơn 7 tỷ đồng để chi trả thù lao, thu nhập cho đội ngũ ban lãnh đạo chủ chốt, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, người có thù lao cao nhất là Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa với hơn 793 triệu đồng trong 6 tháng, tương đương khoảng 132 triệu đồng/tháng, tăng gần 39% so với số chi cùng kỳ năm trước.

Ở Ban điều hành, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà cũng đã nhận 701,6 triệu đồng sau 6 tháng, tương đương gần 117 triệu đồng/tháng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Toàn bộ người lao động tại Vietnam Airlines đều được tăng lương. Ảnh: VNA.

5 phó tổng giám đốc còn lại trong Ban điều hành Vietnam Airlines đều hưởng mức thu nhập khoảng 586 triệu đồng/người/6 tháng, tương đương gần 98 triệu đồng/tháng, cũng cao hơn 44% mức thu nhập 6 tháng đầu năm 2024.

Chia sẻ tại sự kiện nội bộ, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa cho biết từ ngày 1/7, chính sách tiền lương mới đã được Vietnam Airlines triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Cụ thể, tất cả nhóm chức danh đều được tăng lương, bao gồm tiền lương chức danh, đơn giá chuyến bay và các khoản thu nhập bổ sung. Bên cạnh chính sách tiền lương, nhiều chính sách đãi ngộ khác cũng đã được hãng bay triển khai đồng bộ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo soát xét của Vietnam Airlines vẫn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 58.519 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và không thay đổi so với báo cáo hãng tự lập trước đó.

Lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đạt 6.682 tỷ đồng, tăng 19% và là mức cao nhất trong nửa đầu năm mà hãng bay từng đạt được.

Với Vietjet Air, báo cáo soát xét bán niên cho biết khoản chi của hãng cho nhóm nhân sự chủ chốt không thay đổi nhiều so với cùng kỳ, bao gồm gần 4,2 tỷ đồng chi thù lao HĐQT và 3,7 tỷ đồng chi thu nhập Ban điều hành. Báo cáo không tiết lộ thu nhập của từng lãnh đạo tại Vietjet.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng, tăng tới 65%.

Chủ tịch ACV nhận thù lao 164 triệu đồng/tháng

Báo cáo bán niên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) cho biết doanh nghiệp đã chi 11,3 tỷ đồng trả thù lao, thu nhập cho HĐQT, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Chủ tịch Vũ Thế Phiệt, nhận thù lao gần 987 triệu đồng trong 6 tháng, tương ứng hơn 164 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ.

ACV quản lý 22 sân bay trên cả nước, báo lãi ròng 7.079 trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: ACV.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, cũng nhận thu nhập gần 870 triệu đồng trong nửa đầu năm, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Còn các phó tổng giám đốc khác nhận mức thu nhập dao động khoảng 791-850 triệu đồng/6 tháng.

Với 5 thành viên HĐQT ACV, ông Đào Việt Dũng nhận thu nhập cao nhất là 904 triệu đồng, còn lại bà Lê Thị Diệu Thúy nhận thấp nhất với mức 693,5 triệu đồng trong 6 tháng.

Ông Nguyễn Văn Nhung, Kế toán trưởng ACV có thu nhập 835,5 triệu đồng trong 2 quý đầu năm.

Trong nửa đầu năm nay, ACV đạt 12.690 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với 6 tháng năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tăng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp giảm 7% về mức 7.079 tỷ đồng.

Vợ chồng "vua hàng hiệu" chỉ nhận thù lao 8 triệu đồng/tháng

Tại Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (HoSE: SAS), trong nửa đầu năm nay, công ty đã chi 6,75 tỷ đồng để trả tiền lương và thù lao cùng tiền thưởng cho các nhân sự lãnh đạo, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền thưởng chiếm nhiều nhất với 4,89 tỷ đồng nhưng khoản này không được Sasco thuyết minh chi tiết.

Báo cáo chỉ cho biết thù lao ông Nguyễn Hạnh (tức ông Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch HĐQT, nhận 48 triệu đồng 6 tháng, tương đương chỉ 8 triệu đồng/tháng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, vợ ông Hạnh, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Thành viên HĐQT, cũng chỉ nhận mức thù lao tương đương chồng.

Ở Ban tổng giám đốc Sasco, người giữ vị trí cao nhất là Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hùng Cường nhận mức thu nhập 469 triệu đồng/6 tháng. Bà Tôn Nữ Diệu Trí và bà Đỗ Thị Minh Châu nhận lần lượt là 369 triệu và 263 triệu đồng trong 6 tháng. Ở Ban kiểm soát, ông Lưu Quốc Hoàng nhận mức thu nhập cao nhất là 364 triệu đồng trong 6 tháng.

Sasco vừa trải qua kỳ kinh doanh bán niên với kết quả khởi sắc với doanh thu đạt 1.534 tỷ đồng, tăng 15%, lợi nhuận ròng thu về lên tới 221 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ năm 2024.

Tác giả: Diệu Thanh

Nguồn tin: znews.vn