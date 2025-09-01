Đại gia Nguyễn Quốc Cường thu nhập chỉ 14 triệu đồng/tháng

Ông Nguyễn Quốc Cường nhận thu nhập khiêm tốn so với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp địa ốc khác. Ảnh: FBNV.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2025 với doanh thu thuần hơn 242 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 10 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 17 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Thu nhập sếp doanh nghiệp địa ốc tăng mạnh

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, thu nhập của ban lãnh đạo cũng gia tăng đáng kể. Trong đó, người nhận thu nhập cao nhất là Kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương với 215 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương gần 36 triệu đồng/tháng. Bà Trương Thị Thêu, Thư ký HĐQT kiêm phụ trách quản trị, nhận hơn 211 triệu đồng, tương ứng khoảng 35 triệu/tháng.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà có thu nhập 150 triệu đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ, tức khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường chỉ nhận 84 triệu đồng trong 6 thấng, tương ứng chỉ 14 triệu đồng/tháng.

Tại CTCP Bất động sản Thế Kỷ - CenLand (HoSE: CRE), dù doanh thu thuần giảm hơn 300 tỷ đồng do hụt nguồn tài chính và giảm doanh thu chuyển nhượng, môi giới bất động sản, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp đôi nhờ tiết giảm chi phí và giảm lỗ lợi nhuận khác.

Lãnh đạo công ty vì thế cũng có thu nhập cao hơn. Trong đó, Phó tổng giám đốc Nguyễn Minh Hồi nhận gần 1,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tức khoảng 233 triệu đồng/tháng - cao nhất tại CenLand.

Trong khi đó, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) được ghi nhận thu nhập nửa đầu năm tăng 44 triệu đồng so với cùng kỳ, lên hơn 150 triệu đồng, bình quân 25 triệu đồng/tháng.

Shark Hưng nhận thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng trong nửa đầu năm nay. Ảnh: FBNV.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) cũng ghi nhận mức lương thưởng tăng mạnh. Chủ tịch HĐQT Lê Thống Nhất nhận gần 652 triệu đồng, tức hơn 108 triệu đồng/tháng, gấp đôi cùng kỳ.

Tổng giám đốc Nguyễn Huy Cường nhận thu nhập 662 triệu đồng, tương đương 110 triệu đồng/tháng, tăng 2,3 lần.

Động thái tăng lương diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh cải thiện. Nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt hơn 11 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 5 lần cùng kỳ và lãi ròng gần 2 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ hơn 10 tỷ đồng trước đó.

CEO Phát Đạt thu nhập gần 470 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, đối với CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL), CEO Dương Văn Bắc được trả thu nhập hơn 2,4 tỷ đồng trong nửa năm, bình quân 403 triệu đồng/tháng, tăng gần 70% so với cùng kỳ.

Ông Bắc đảm nhận vị trí CEO từ tháng 11/2024, thay ông Ng Teck Yow. Hiện, ông có hai khoản thu nhập cho hai vị trí Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT.

Trong nửa đầu năm nay, ông là lãnh đạo nhận thù lao cao nhất và cũng là người duy nhất có thu nhập tăng lên trong đội ngũ HĐQT và Ban giám đốc của Novaland.

Hai Phó tổng giám đốc Trần Thị Cao Vân và Cao Trần Duy Nam lần lượt nhận 1,4 tỷ (233 triệu đồng/tháng) và 1,3 tỷ (217 triệu đồng/tháng). Còn Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn giữ nguyên mức 600 triệu đồng, tức 100 triệu đồng/tháng.

Về hoạt động kinh doanh, Novaland ghi nhận doanh thu 3.714 tỷ đồng nửa năm qua, tăng 62% so với cùng kỳ, nhưng vẫn lỗ sau thuế 666 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức lỗ 7.327 tỷ đồng nửa đầu 2024).

Trong khi đó, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 với kết quả khởi sắc khi doanh thu đạt 457 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, tăng gần 13%.

Tuy nhiên, thu nhập của ban lãnh đạo nhìn chung không thay đổi so với năm trước. Người được chi trả cao nhất là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ với hơn 2,8 tỷ đồng, bình quân khoảng 468 triệu đồng/tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt nhận gần 970 triệu đồng, tương ứng 162 triệu đồng/tháng.

Phát Đạt trả thu nhập khoảng 468 triệu đồng/tháng cho CEO Bùi Quang Anh Vũ trong nửa đầu năm nay. Ảnh: PDR.

Còn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG), mức thu nhập của lãnh đạo tăng mạnh. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng nhận 1,24 tỷ đồng nửa năm, tương đương hơn 206 triệu đồng/tháng, tăng tới 66% so với cùng kỳ.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang ghi nhận 680 triệu đồng (113 triệu đồng/tháng), tăng 35%. Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu đạt 625 triệu đồng (104 triệu đồng/tháng), tăng 16%. Hai thành viên HĐQT độc lập Lê Duy Bình và Đỗ Lê Hùng lần lượt nhận 133 triệu đồng (22 triệu đồng/tháng) và 333 triệu đồng (56 triệu đồng/tháng).

Tác giả: Liên Phạm

Nguồn tin: znews.vn