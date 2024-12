Sẽ triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới ở 20 tỉnh, thành phố

Chương trình giáo dục mầm non mới sẽ được thí điểm trước khi triển khai đại trà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo lộ trình dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong ba năm học liên tiếp 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 tại 120 cơ sở giáo dục mầm non ở 20 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.

Sau thời gian thí điểm, Bộ sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện nội dung Chương trình giáo dục mầm non mới và dự kiến triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước vào năm học 2029-2030.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại hội thảo về công tác chuẩn bị thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới; tham vấn quy trình thí điểm; các biểu mẫu báo cáo kết quả thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay, 19/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Minh cho hay chương trình giáo dục mầm non hiện hành được ban hành và triển khai 15 năm (từ năm 2009 đến nay) có nhiều ưu điểm như: Chương trình khung, có tính chất mở; đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ; bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; thể hiện quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi.”

