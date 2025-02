Sẽ chi tiền lương cho giáo viên Cửa Lò sau sáp nhập

Trước đó, ngày 27/9/2024, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. Trong đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu, đối với các hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ ngoài chỉ tiêu biên chế: Đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3, nhóm 4 xác định nguồn đảm bảo chi trả tiền lương đối với các trưởng hợp hợp đồng lâu năm (từ năm 2022 trở về trước) do tính chất đặc thù nghề nghiệp, do lịch sử để lại hoặc do sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy,... đề nghị Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả tiền lương. Đồng thời, ưu tiên trong tuyển dụng vào viên chức nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Riêng các trường hợp hợp đồng từ năm 2023 trở về sau, các đơn vị chịu trách nhiệm tự đảm bảo nguồn chi trả tiền lương và đề nghị Kho bạc Nhà nước chi trả tiền lương cho các trường hợp đã được hợp đồng.

Ngoài ra, nghiên cứu xem xét chấm dứt hợp đồng trước ngày 31/12/2024.