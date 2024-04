Sạt lở đất đá bịt kín cửa hầm Đèo Cả, đường sắt Bắc Nam tê liệt

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường sạt lở đất đá bịt kín cửa hầm Đèo Cả.

Lúc 12h45 ngày 12/4, khoảng 100m3 đá trần hầm đường sắt Đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa sạt xuống, bịt kín cửa hầm, kéo dài khoảng 5m. Vụ sạt lở khiến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Phú Yên - Khánh Hòa tê liệt.

Sự cố khiến tàu SE8 chở 300 khách, xuất phát từ ga Sài Gòn sáng nay phải dừng ở ga Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Còn tàu SE5 chở 350 khách, từ Hà Nội phải dừng ở ga Tuy Hòa (Phú Yên).

Hiện trường vụ sạt lở.

Đại diện đường sắt phía Nam cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu khách đi qua. Ngành đường sắt đã huy động ô tô chuyển tải hàng trăm khách từ tàu SE8 sang SE5 và ngược lại, để tiếp tục hành trình.

Dự kiến khoảng 23h đêm nay giao thông đường sắt sẽ được thông.

Lúc 19h cùng ngày, xung quanh hiện trường đất đá ngổn ngang. Nhiều cán bộ, công nhân vẫn đang huy động nhiều máy móc để đào bới đất đá.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng QLĐB III.3, tại Km1368+760/QL.1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà (khu vực đèo Cả), công trình sửa chữa hầm đường sắt (tuyến Đường sắt Bắc - Nam) gặp sự cố sập hầm. Do tuyến hầm đường sắt giao chéo bên dưới với quốc lộ 1 nên ảnh hưởng đến kết cấu của phần nền đường, tay luy âm trái tuyến.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: vtcnews.vn