Theo Bộ GTVT, báo cáo của Cục Đường bộ Quốc lộ 7A là Quốc lộ 7 nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện trạng tuyến đường qua trường mầm non và trường tiểu học bản Tiền Tiêu tại Km223+00 (trái tuyến) có quy mô đường cấp IV miền núi.

Xử lý tình trạng sụt lún, sạt lở đất trên Quốc lộ 7A qua tỉnh Nghệ An.

Mặt đường rộng 5,5m, lề đường rộng mỗi bên 1m, hai bên đã có hệ thống rãnh hở hình thang bằng bê tông xi măng. Phía trái tuyến là mái taluy dương, phía phải tuyến có các nhà dân sinh sống và giáp với taluy âm.

Khu vực trường mầm non và trường tiểu học Tiền Tiêu nằm trên triền núi cao taluy dương phía trái tuyến, cách Quốc lộ 7 khoảng 50 - 60m theo chiều ngang tuyến đường.

Từ năm 2003 - 2005, Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đã tiến hành đào bạt mái taluy dương và gia cố chân mái taluy dương bằng 2 lớp rọ đá.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão kết hợp địa chất yếu, rời rạc; tuyến đường bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở ta luy dương năm 2022.

Đến năm 2023, tình trạng sạt lở thường xuyên hơn, đất đá từ mái taluy dương đẩy qua kè rọ đá tràn xuống nền, mặt đường Quốc lộ 7. Đồng thời xuất hiện cung trượt trên mái taluy dương với phạm vi nguy cơ sạt lở rộng.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực, thường xuyên kiểm tra và hót dọn đất đá tràn mặt đường để đảm bảo giao thông trên tuyến.

Bộ GTVT đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số đoạn tuyến của Quốc lộ 7 do các đợt mưa, lũ gây ra (từ ngày 25/9 - 3/10/2023 và từ ngày 1 - 6/12/2023).

Trong đó có điểm sụt lún, sạt lở đất trên Quốc lộ 7 đoạn đi lên điểm trường mầm non và tiểu học bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) như kiến nghị của cử tri.

Cục Đường bộ với trách nhiệm là cơ quan quản lý đường bộ sẽ thực hiện kiểm tra, có giải pháp sửa chữa khắc phục và quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên báo cáo của Cục Đường bộ cho thấy phạm vi cung trượt lớn, nằm vượt xa ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ trên Quốc lộ 7.

Do vậy để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống quanh khu vực trong đó có cả trường mầm non và trường tiểu học Tiền Tiêu, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương có giải pháp cảnh báo kịp thời đến người dân.

Có kế hoạch di dời (nếu cần thiết) đối với các trường mầm non và tiểu học bản Tiền Tiêu cùng các hộ dân sinh sống cả phía taluy dương và taluy âm ra khỏi phạm vi có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong việc kiểm tra xác định phạm vi nguy cơ sạt lở để xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: congluan.vn