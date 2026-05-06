Sập rạp cưới, nhiều người bị thương

Ngày 6-5, lãnh đạo UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố hy hữu khi một rạp cưới bị sập, làm 3 người bị thương.

Rạp cưới đổ sập khiến nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-5, một gia đình tại thôn Tân Lập tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày cưới cho con trai. Gia đình này mời họ hàng và hàng xóm đến chung vui.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, rạp cưới lợp tôn bất ngờ đổ sập, khiến 3 khách mời bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết nguyên nhân được xác định do dây neo của rạp buộc vào xe tải của đơn vị tổ chức tiệc cưới lưu động. Sau đó, chủ xe vô tình điều khiển phương tiện di chuyển, kéo theo rạp bị sập.

Cũng may thời điểm xảy ra sự cố, phần lớn khách đã ra về, chỉ còn một số người ở lại ăn uống, hát hò nên thiệt hại không lớn.

Sau sự việc, đơn vị tổ chức đã dựng lại rạp mới để gia đình kịp tổ chức lễ cưới, rước dâu vào trưa nay (6-5), đồng thời hỗ trợ chi phí thăm khám cho các nạn nhân bị thương.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động