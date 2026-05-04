Mưa dông, lốc sét, mưa đá khiến nhiều người bị thương và hàng nghìn nhà bị tốc mái

Thống kê ban đầu cho thấy, thiên tai đã khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên ghi nhận 5 người và Tuyên Quang 7 người. Ngoài thiệt hại về người, hàng nghìn ngôi nhà cũng bị ảnh hưởng do dông lốc.

Cụ thể, có tới 2.077 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung nhiều nhất tại Thái Nguyên với 1.382 căn. Các địa phương khác cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể như Phú Thọ 376 nhà, Tuyên Quang 159 nhà, Lào Cai 116 nhà, Điện Biên 53 nhà và Cao Bằng 5 nhà.

Mưa đá ở Yên Sơn (Phú Thọ) có kích thước khá lớn (Ảnh: ND)

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 2.300ha lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh và mưa đá. Điện Biên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với 771ha, tiếp đến là Thái Nguyên 764ha, Tuyên Quang 342ha, Hà Nội 307ha và Lào Cai 116ha.

Mưa dông cũng gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng giáo dục và văn hóa. Có 16 trường học bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên chiếm 14 trường và Tuyên Quang 2 trường. Ngoài ra, 5 điểm nhà văn hóa tại Thái Nguyên và Phú Thọ cũng bị hư hỏng.

Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Thái Nguyên

Về hạ tầng kỹ thuật, 72 cột điện đã bị gãy, đổ, chủ yếu tại Thái Nguyên với 63 cột. Các địa phương khác như Tuyên Quang và Cao Bằng cũng ghi nhận thiệt hại. Tại Phú Thọ, khoảng 50m kè bị sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Không chỉ khu vực miền Bắc, theo thông tin từ trực ban các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, vào chiều tối ngày 3/5, trên địa bàn cũng đã xảy ra dông lốc, sét và mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh dông lốc, sét và mưa đá, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV