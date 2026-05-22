Sắp ra trường mà thiếu chứng chỉ tiếng Anh, trường nói sinh viên 'không nhớ nên hiểu nhầm'

Theo thông tin lan truyền trên mạng, ngày 19-5, Trường đại học Công đoàn ban hành công văn yêu cầu sinh viên thi chuẩn đầu ra tin học và tiếng Anh ngay thời điểm cận kề đợt xét tốt nghiệp. Việc tổ chức thi gấp khiến sinh viên năm cuối không kịp ôn luyện vì đang bận bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày 20 và 21-5.

Sát ngày tốt nghiệp mới biết thiếu chứng chỉ tiếng Anh

Đáng chú ý, thông báo gây tranh cãi khi sinh viên cho rằng chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh chỉ áp dụng với khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở đi, còn khóa tuyển sinh từ 2023 trở về trước chỉ cần hoàn thành các học phần tin học, tiếng Anh trong khóa học là đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Đ.T.N. - sinh viên năm 4 Trường đại học Công đoàn - cho biết sau gần 4 năm học, phải đến ngày 19-5 thì N. mới biết rằng ngoài các học phần tiếng Anh, tin học học tại trường, sinh viên phải có chứng chỉ tin học, tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra của trường mới đủ điều kiện tốt nghiệp.

N. khẳng định lúc tuyển sinh, trường chỉ yêu cầu hoàn thành các học phần tiếng Anh, tin học là đủ điều kiện tốt nghiệp.

"Tôi có chứng chỉ TOEIC và đã được trường quy đổi miễn học các học phần tiếng Anh, nhưng nếu tính đến thời điểm xét tốt nghiệp ngày 27-5, hiện chứng chỉ đã hết hạn.

Thông thường trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 6, giờ đã là gần cuối tháng 5, tôi khó có thể hoàn thành kịp nếu thi lại chứng chỉ. Hiện tôi cũng không có đủ thời gian để ôn thi chứng chỉ", N. nói đang đứng trước nguy cơ ra trường muộn.

"Sinh viên không nhớ nên hiểu nhầm"

Chiều 21-5, ông Phạm Đức Thịnh - Trưởng phòng quản lý chất lượng Trường đại học Công đoàn - cho biết từ khi sinh viên học chính trị đầu khóa, nhà trường đã thông báo với toàn thể sinh viên về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các ngành. Đồng thời chuẩn đầu ra được công bố công khai trên trang web của trường.

Ông Thịnh dẫn quyết định ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo được trường công bố năm 2021, chuẩn đầu ra chung của các ngành đào tạo yêu cầu sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt tương đương TOEIC 500.

Bên cạnh đó yêu cầu sinh viên phải hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu và sử dụng Internet cơ bản...

Từ khóa tuyển sinh năm 2022, khi sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh, tin học mới được xét tốt nghiệp. Với sinh viên không có chứng chỉ, năm nay là năm đầu tiên nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ để tạo điều kiện cho sinh viên.

Những năm trước, để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên Trường đại học Công đoàn chỉ cần làm một bài kiểm tra môn tiếng Anh trước khi kết thúc các học phần môn ngoại ngữ.

"Sinh viên không thể so sánh các khóa tuyển sinh với nhau. Trường đã thông tin từ đầu, các bạn phải có chứng chỉ hoặc có bài thi công nhận chuẩn đầu ra. Sinh viên không nhớ dẫn đến tình trạng hiểu nhầm như hiện tại", ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, nhà trường tổ chức kỳ thi tiếng Anh, tin học làm căn cứ chuẩn đầu ra để tạo điều kiện cho sinh viên ra trường sớm, có nhiều cơ hội việc làm, nhưng sinh viên đã hiểu chưa đúng, nhà trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc truyền thông đến sinh viên.

Theo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh, tin học của trường, lệ phí thi tin học 300.000 đồng/lần, tiếng Anh là 100.000 đồng/lần.

