Chưa xác định được 'nguồn' của clip quay 'bữa ăn trung tâm quốc phòng có gián, dòi'

Clip ghi lại cảnh trong bát nước mắm ở bữa cơm nội trú tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế nghi có dòi còn ngọ nguậy - Ảnh cắt từ clip

Còn với sinh viên đang theo học tại đây, nhiều bạn đã phải bỏ ăn cơm tại bếp, xin thêm tiền bố mẹ để ăn ngoài cho no bụng.

Theo đại diện Sở Y tế TP Huế, việc xác định phản ánh của sinh viên về việc "nước mắm có gián", "chả cá có dòi" là rất khó.

Vị đại diện này cho biết sau khi nhận thông tin, Phòng An toàn thực phẩm thuộc sở đã lập đoàn kiểm tra, làm rõ thông tin này.

Tuy nhiên khi đến nơi, đoàn kiểm tra không biết ai là người quay clip và chụp ảnh, vật chứng là bát nước mắm hay miếng chả nghi có dòi cũng không còn, do vậy không thể đối chất trực tiếp với đơn vị phụ trách bếp ăn. Mẫu chả cá còn lưu lại cũng không phát hiện bất thường.

Vị đại diện này cũng cho biết để làm rõ hơn thông tin về nghi vấn bếp ăn của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn sinh viên nên làm đơn phản ánh để gửi trực tiếp về Sở Y tế TP Huế.

Phía sở sẽ tiếp nhận đơn và xử lý theo đúng quy trình của Luật Khiếu nại. Nếu các bạn sinh viên sợ bị trù dập thì trong đơn có thể yêu cầu ẩn danh khi làm việc và sở sẽ đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân người khiếu nại theo quy định.

Liên quan đến việc này, Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần liên hệ với TS Bùi Văn Lợi (Phó giám đốc phụ trách Đại học Huế, người đứng đầu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) để tìm hiểu thông tin nhưng chưa nhận được hồi âm.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn