Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục

Nội dung trên nằm trong nghị quyết 23 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 29/4.

Cụ thể, người đứng đầu ngành giáo dục có quyền quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của các trường.

Trước đây, việc này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ quyết định giải thể phân hiệu của các trường.

Về thủ tục, cơ quan chủ quản trường đại học công lập hoặc các tổ chức, cá nhân, hội đồng trường đại học tư thục gửi hồ sơ đề nghị giải thể qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi trực tiếp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 15 ngày, Bộ thẩm tra hồ sơ và ra quyết định giải thể, đồng thời công khai quyết định này.

Sau khi giải thể, Nhà nước sẽ thu hồi đất với các trường công lập.

Như vậy, thủ tục giải thể trường đại học đã được cắt giảm hơn nhiều. Trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 30 ngày phải phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định, lập báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định giải thể.

Theo quy định, trường đại học, phân hiệu bị giải thể khi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức hoạt động, hết thời gian đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân, mục tiêu và nội dung hoạt động không còn phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương.

Ngoài ra, trường đại học bị giải thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập. Những cơ sở không thực hiện cam kết sau 5 năm kể từ ngày được cấp phép cũng tương tự.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia, cả nước có hơn 240 trường đại học. Trong đó, gần 40 trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Tác giả: Dương Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net