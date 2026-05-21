Men vi sinh uống bao lâu thì ngưng để đạt hiệu quả tối ưu?

Men vi sinh uống bao lâu thì ngưng?

Thời gian uống men vi sinh bao lâu thì ngưng cần được linh hoạt điều chỉnh theo mục đích bổ sung và tình trạng sức khỏe cụ thể của từng trẻ. Ba mẹ có thể tham khảo một số trường hợp:

● Khi trẻ bị tiêu chảy cấp: Trẻ bị tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn, nhiễm virus nên được bổ sung men vi sinh ngay khi có dấu hiệu đi ngoài, kéo dài liên tục trong ít nhất 5 - 7 ngày và duy trì thêm khoảng 1 tuần sau khi đã cầm tiêu chảy để ngăn ngừa bệnh tái phát.

● Khi trẻ dùng kháng sinh: Kháng sinh tiêu diệt cả vi khuẩn có hại lẫn vi khuẩn có lợi, gây mất cân bằng hệ vi sinh, khiến trẻ dễ mắc tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Ba mẹ nên cho trẻ dùng men vi sinh song song với kháng sinh (lưu ý thời điểm uống cách nhau ít nhất 2 giờ) và duy trì men vi sinh thêm 7 - 14 ngày sau khi ngừng thuốc để hỗ trợ hệ tiêu hóa phục hồi tốt hơn.

● Khi bổ sung dự phòng: Với mục đích bổ sung để tăng cường sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch, dự phòng các bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, các chuyên gia khuyên ba mẹ nên cho bé uống men vi sinh theo liệu trình khoảng 1 - 3 tháng.



Lưu ý để bổ sung men vi sinh an toàn, hiệu quả

Bên cạnh thời gian uống, ba mẹ còn cần chú ý các yếu tố sau để bổ sung men vi sinh cho bé an toàn, hiệu quả:

● Chất lượng sản phẩm: Nên lựa chọn sản phẩm men vi sinh đến từ thương hiệu uy tín, đặc biệt là các thương hiệu toàn cầu, đạt các tiêu chuẩn khắt khe.

● Chủng lợi khuẩn: Loại lợi khuẩn trong sản phẩm cần được phân lập đến cấp chủng. Đặc biệt, các dòng men đa chủng (kết hợp nhiều chủng lợi khuẩn) có thể mang lại tác dụng toàn diện hơn, cải thiện được đa dạng vấn đề của trẻ hơn.

● Thành phần: Các thành phần khác trong sản phẩm cũng cần an toàn, lành tính, không gây hại với trẻ nhỏ.

● Liều lượng: Liều lượng quá ít có thể không mang lại hiệu quả rõ ràng. Các sản phẩm men vi sinh thường nên chứa từ 1 tỷ CFU lợi khuẩn trở lên trong mỗi liều.

● Thời điểm uống: Tốt nhất là 30 phút trước bữa ăn, giúp tối ưu tỷ lệ lợi khuẩn sống sót qua môi trường khắc nghiệt trong đường tiêu hóa.



Tóm lại, thời gian sử dụng men vi sinh không cố định: có thể là 5 - 7 ngày khi trẻ bị tiêu chảy cấp hoặc kéo dài 1 - 3 tháng khi bổ sung dự phòng. Ba mẹ nên tham khảo ý kiến dược sĩ, bác sĩ để được tư vấn cụ thể theo từng tình trạng của con.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn