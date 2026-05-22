TV2 thông báo Chủ tịch và Kế toán trưởng bị khởi tố

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2. Ảnh: TV2.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (HoSE: TV2) vừa công bố thông tin bất thường.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng công ty.

Được biết, ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ 2015.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng TV2 từ tháng 12/2016.

Trước đó, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) đã công bố thông tin cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam hoặc áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số người nội bộ của PC1.

Danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra còn có ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát; ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc cũng nằm trong danh sách khởi tố.

Tác giả: Liên Phạm

Nguồn tin: znews.vn