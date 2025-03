Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện là xu thế tất yếu

Rà soát, bổ sung về pháp lý Theo đại biểu QH Trương Xuân Cừ (đoàn TP Hà Nội), việc tồn tại đơn vị hành chính cấp trung gian là rào cản trong quản lý, làm chậm nhịp trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo công việc của bộ máy chính quyền. Theo ông Cừ, quan điểm của Đảng, Nhà nước là tất cả quyền lực đều tập trung từ dân, của dân, do dân, vì dân nên đơn vị hành chính phải gắn với dân. Các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với địa bàn cơ sở thì cấp phường, xã thực hiện. Vì vậy, huyện chỉ là cấp trung gian, nên bỏ là có cơ sở. Do đó, thời gian tới cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung về mặt pháp lý, trong đó có Hiến pháp và các luật liên quan.