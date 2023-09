Sáp nhập Cửa Lò vào thành phố Vinh trước năm 2025

Hội nghị quán triệt nghị quyết 39 của Bộ Chính trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 40.900 đại biểu tham dự - Ảnh: DOÃN HÒA

Năm 2030, Nghệ An là tỉnh khá

Đó là một trong những nội dung được Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề cập tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức ngày 16-9.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nghệ An vừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 năm 2013 và được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 39 thay thế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu; tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển xứng đáng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị hướng mục tiêu đến năm 2030 Nghệ An "là tỉnh phát triển khá của cả nước". Là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Phấn đấu đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA



Sáp nhập Cửa Lò vào thành phố Vinh

Đề cập thực trạng đến nay Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo "thu chưa đủ chi", Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu dự thảo hành động của Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu về kinh tế và môi trường cho tỉnh Nghệ An.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm, thu ngân sách địa bàn tăng khoảng 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người khoảng 7.500 - 8.000 USD, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%...

"Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP Vinh trong giai đoạn 2023 - 2025.

Ngay bây giờ, lãnh đạo tỉnh phải bắt tay vào làm quyết liệt, để tỉnh Nghệ An đột phá, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng, lợi thế của vùng", Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho rằng để nghị quyết 39 đi vào cuộc sống đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo quản lý; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân.

"Cần khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự ti hoặc tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa.

Trái lại, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không để thua kém các tỉnh khác", bà Mai nhấn mạnh.

Dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An", bà Mai mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An phải biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động.

4 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị Theo quy hoạch Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghệ An sẽ hình thành và phát triển bốn hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị. Hành lang kinh tế ven biển gắn với trục quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế quốc lộ 7A; hành lang kinh tế quốc lộ 48A; trong đó phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm. 6 trung tâm đô thị: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ