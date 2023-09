Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là 59,91Km/4.985 thửa đi qua địa bàn các huyên, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Cửa Lò. Toàn dự án có 08 cầu, trong đó có 05 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai 11 nhịp dầm SuperT, dài 514m; Cầu Lạch Quèn 15 nhịp, dài 642m; Cầu Cửa Thơi 20 nhịp, dài 887m; cầu Lạch Vạn 17 nhịp, dài 755m, cầu Nghi Quang 10 nhịp dầm Super T, dài 410m và 03 cầu nhỏ là: Cầu Tân Long, Cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân. Đến nay, đã bàn giao mặt bằng 54,8 Km/59,9 Km, đạt 91% (Đất nông nghiệp 43,3 Km; đất ở 2,0 Km; đất lâm nghiệp 8,4 Km, đất khác 1,1 Km).

Tổng mức đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện được 1.817 tỷ đồng/2.774 tỷ đồng, đạt 66% (Gói thầu XL01 thực hiện được 1.059 tỷ đồng/1.713 tỷ đồng, đạt 62%; gói thầu XL02 thực hiện được 758 tỷ đồng/1.061 tỷ đồng, đạt 71%).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công dự án

Hiện dự án còn 5,1 Km chưa GPMB: Thị xã Hoàng Mai còn 0,65 Km; huyện Quỳnh Lưu còn 1,9 Km, huyện Diễn Châu còn 0,56 Km, huyện Nghi Lộc còn 1,98 Km, thị xã Cửa Lò còn 0,04 Km.

Các địa phương có dự án đi qua đã báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Theo đó, tại thị xã Hoàng Mai hiện có 01 hộ ở xã Quỳnh Lộc, 04 hộ ở xã Quỳnh Phương xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp (giai đoạn từ 2005 đến 2014) nay thu hồi toàn bộ, nhưng các hộ này không còn thửa đất ở nào khác; phần tài sản nhà ở sẽ không được bồi thường, hỗ trợ nên sẽ rất khó trong công tác vận động GPMB bởi các hộ gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn. Một số hộ dân yêu cầu được giao đất trong khu quy hoạch đấu giá đất ở sẵn có trên địa bàn nơi bị thu hồi đất… Thị xã Hoàng Mai kiến nghị cho phép giao đất trong khu quy hoạch đấu giá đất ở đối với 04 hộ phải di chuyển chỗ ở thuộc phường Quỳnh Phương (04 lô).

Còn huyện Quỳnh Lưu đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết kiến nghị hỗ trợ khác đối với 04 hộ ở xã Quỳnh Thuận; chỉ đạo các Sở, ngành hướng dẫn UBND huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ (đất ở hay đất vườn) đối với 11 hộ (09 hộ ở xã Quỳnh Nghĩa, 02 hộ ở xã Quỳnh Thuận) có nguồn gốc sử dụng từ năm 1984, nhưng khi thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã đã xác nhận đất có nguồn gốc từ năm 1980 và các hộ này đã được công nhận hạn mức đất ở. Hiện nay, các thửa đã thực hiện các quyền tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng và đã được cấp Giấy chứng nhận sang cho người khác là đất ở. Đồng thời, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công khu tái định cư Quỳnh Thuận để phê duyệt, triển khai lựa chọn nhà thầu thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thi công cầu Hoàng Mai; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền cho biết: Thời gian qua, nhìn chung cơ bản các nhà thầu đã nỗ lực tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công, đến nay giá trị thực hiện đạt 66% so với tiến độ hợp đồng, vượt 21% so với tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của Sở là 7,7% (gói thầu XL01 chậm 9,8%, gói thầu XL02 chậm 4,4%). Nguyên nhân khách quan là thời tiết mưa, nguồn vật liệu, thiết bị máy móc khó huy động do các dự án trọng điểm triển khai đồng loạt, công tác GPMB một số đoạn bàn giao chưa đảm bảo theo kế hoạch…

Ngoài nguyên nhân khách quan còn một số nhà thầu vẫn chưa tập trung, quyết liệt trong công tác huy động thiết bị, nhân lực, tài chính như Công ty Cổ phần TĐXD Miền Trung, giá trị thực hiện hợp đồng đến nay chỉ đạt 24,7%. Giám đốc Sở GTVT đề nghị trong thời gian tới nếu nhà thầu không tập trung triển khai thi công, không đảm bảo tiến độ thì sẽ tham mưu UBND tỉnh cắt khối lượng, điều chuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng đoạn đi qua TX Hoàng Mai

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung rất chia sẻ với những khó khăn của các địa phương có dự án đường ven biển đi qua. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương, tỉnh bố trí vốn đầy đủ, kịp thời nên các ngành, địa phương, đơn vị thi công cần phải cố gắng triển khai dự án đảm bảo tiến độ, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần quyết liệt giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ cam kết. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân, các địa phương cần giải quyết linh hoạt, không cứng nhắc, thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với công tác xây dựng các khu tái định cư, các địa phương cần đẩy nhanh thi công để kịp thời phê duyệt giá đất, giao đất cho các hộ dân theo tiến độ được giao; khẩn trương phê duyệt giá các lô đất tại khu tái định cư, xét duyệt đối tượng tái định cư. Rà soát các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền sớm báo cáo để các cấp chính quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để khẩn trương thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra, cần tổ chức ký cam kết, nếu không hoàn thành cam kết đề ra thì sẽ tiến hành cắt khối lượng, điều chuyển. “Sở GTVT cần rõ ràng trong xử lý cam kết của nhà thầu, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án” – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn