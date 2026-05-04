Sập nhà đang sửa, 1 người chết, 2 người bị thương

Ngày 3-5, lãnh đạo phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sập nhà nghiêm trọng khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người đã chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 3-5, tại khu Tràng An, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, một ngôi nhà 2 tầng đang trong quá trình sửa chữa bất ngờ đổ sập hoàn toàn.

Vụ việc khiến 3 người đang làm việc tại tầng 1 căn nhà bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Còn một nạn nhân đã tử vong trong đống đổ nát.

Lãnh đạo phường Bình Khê thông tin ngôi nhà trước đây được dùng làm cửa hàng bán trà sữa, sau đó chủ nhà tự ý cải tạo để cho thuê kinh doanh dịch vụ khác. Trong quá trình sửa chữa thì bị sập.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ