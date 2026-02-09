Sập nhà ở ven sông TP.HCM

Ngày 9/2, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM (PC07), Đội Cảnh sát CC & CNCH Khu vực 8 vừa hỗ trợ kịp thời một vụ sập nhà ven kênh.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 8/2, Đội Cảnh sát CC & CNCH Khu vực 8 nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng.

Bên trong căn nhà bị đổ sập.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng báo cáo, đề xuất lực lượng, phương tiện và điều động 2 xe chuyên dụng (gồm 1 xe chữa cháy và 1 xe phương tiện) cùng 14 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Minh Hải – Phó Đội trưởng chỉ huy, khẩn trương đến hiện trường.

Đến 16 giờ 12 phút cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực phía sau nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Tại đây, căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn xuống sông với diện tích khoảng 5,7m x 4m.

Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ; nhiều vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi và chìm dưới nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tiếp cận.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà có 3 người gồm mẹ và hai con trai.

Vụ sập nhà khiến 2 người bị thương.

Sau tai nạn, người phụ nữ và một con trai bị thương do cấu kiện xây dựng đè trúng, đã được người dân đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, điều trị.

Với tinh thần khẩn trương và đánh giá tình hình chính xác, Đội CC & CNCH Khu vực 8 đã triển khai phương án bảo đảm an toàn khu vực ven sông, tổ chức hỗ trợ tiếp cận hiện trường.

Cụ thể, đơn vị bố trí 1 bộ phương tiện gồm 2 áo phao, 2 cuộn dây (40m) và 2 phao tròn để phối hợp, hỗ trợ người nhà tiếp cận khu vực sụp đổ; đồng thời bố trí lực lượng tại khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở nhằm tìm kiếm, bảo vệ và thu hồi một số tài sản còn giá trị khi điều kiện an toàn cho phép.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân sinh sống ven sông, kênh rạch thường xuyên kiểm tra nền móng, vách tường, sàn gỗ và khu vực taluy bờ sông để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở, sập đổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn