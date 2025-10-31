Sao Việt kiều nổi tiếng 'mở tài khoản' tại đội bóng hàng đầu Đức

Pha lập công được ngôi sao có mẹ là người Việt Nam thực hiện ở vòng 1/16 Cup quốc gia Đức.

Bayer Leverkusen đã trải qua trận đấu đầy nhọc nhằn trước đối thủ hạng dưới Paderborn. Dù thi đấu hơn người từ phút 58, nhưng Bayer Leverkusen vẫn bị cầm hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, buộc phải kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Khi thế trận bế tắc, Ibrahim Maza được tung vào sân ở phút 83, nhằm chi viện cho hàng công và tài năng trẻ sinh năm 2005 đã toả sáng.

Phút 120+2, cầu thủ gốc Việt ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, mở ra chiến thắng 4-2 cho Leverkusen, trước khi Aleix Garcia ấn định kết quả chỉ 2 phút sau đó.

Điều này không chỉ giúp gã khổng lồ Đức thoát hiểm mà còn là bàn thắng đầu tiên của Maza kể từ khi gia nhập đội bóng hồi mùa hè.

Ibrahim Maza "mở tài khoản" bàn thắng trong màu áo Leverkusen.

Với màn trình diễn ấn tượng, tiền vệ mang hai dòng máu Việt – Algeria được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giải thưởng này được xem là bước đệm quan trọng để Maza cạnh tranh suất đá chính trong đội hình nhiều ngôi sao của Leverkusen.

Ibrahim Maza sinh tại Đức, có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Hertha Berlin, từng khoác áo các đội trẻ tuyển Đức, nhưng sau đó chọn thi đấu cho đội tuyển Algeria.

Đáng chú ý, Ibrahim Maza hiện là cầu thủ gốc Việt có giá trị cao nhất lịch sử, chuyển đến Bayer Leverkusen với mức phí khoảng 14 triệu euro.

Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và được xem là người kế thừa lý tưởng cho Florian Wirtz, ngôi sao vừa rời Leverkusen để gia nhập Liverpool.

Tiền vệ Maza ra mắt tuyển Algeria trong loạt trận FIFA Days tháng 10-2024.

Vừa qua tài năng gốc Việt này đã chính thức cùng Algeria giành vé tham dự World Cup 2026 khi đứng đầu bảng G vòng loại khu vực châu Phi.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn