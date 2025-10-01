Sao Việt góp tiền, giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bão Bualoi

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương tính đến 23h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương.

Bên cạnh đó, trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt; trên 9.400 ha lúa và hoa màu, 1.700 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh... bị thiệt hại rất nặng nề.

Trước ảnh hưởng do cơn bão gây ra, nhiều nghệ sĩ Việt đã chung tay giúp đỡ, ủng hộ bà con các địa phương ở miền Trung, miền Bắc. Vợ chồng Kiều Anh góp 100 triệu đồng thông qua số tài khoản của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

Phạm Quỳnh Anh và nhiều nghệ sĩ Việt quyên góp, giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng bão.

"Sinh nhật năm nay, hai vợ chồng cùng thống nhất làm điều ý nghĩa và thiết thực. Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang gặp rất nhiều thiệt hại do bão gây ra. Mong cả nhà cùng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào", Kiều Anh chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão. Cô cũng thông báo dời lịch công bố và phát hành sản phẩm mới nhất.

"Cầu mong cho mọi sự an lành đến với tất cả chúng ta và xin được chia sẻ những nỗi đau mất mát trong những ngày qua", ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Hương Giang chuyển khoản số tiền 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng quyết định dừng phát hành các sản phẩm âm nhạc, dự án.

Bích Phương cho biết: "Phương xin phép tạm hoãn lịch ra mắt MV Thương vào một ngày khác để chúng ta tập trung cập nhật vào những thông tin cần thiết trong thời gian này. Lúc này xin được chia sẻ đến khó khăn của bà con ở những nơi đang chịu thiệt hại. Cầu chúc bình an đến tất cả mọi người".

Wean Lê cũng hoãn lịch ra mắt MV Bao lâu rồi em. Anh mong khán giả thông cảm cho sự thay đổi lịch trình lần này.

"Cơn bão đang gây ra nhiều thiệt hại, tổn thất nghiêm trọng, mọi người giữ an toàn, hạn chế ra đường. Mong bình an đến tất cả, đặc biệt là người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vùng tâm bão", nam ca sĩ chia sẻ.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn