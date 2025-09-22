Thủ tướng gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc

Khoảnh khắc đáng nhớ của Đức Phúc tại Intervision 2025

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vào tối 20-9 (giờ Nga), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của nghệ sĩ.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực tuyệt vời của Đức Phúc

Trong thư, Thủ tướng viết: Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

"Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam", thư nêu.

Theo Thủ tướng, sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Thư Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng của Đức Phúc

Thủ tướng viết tiếp: "Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại".

Thủ tướng chúc Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Intervision 2025 có sự tham gia của đại diện đến từ 23 quốc gia, Đức Phúc đại diện Việt Nam rinh cúp về

Trước đó, tối 20-9 (giờ Nga), vòng chung kết Intervision 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam. Theo Hãng thông tấn TASS, màn trình diễn của Đức Phúc "hòa quyện tinh tế giữa âm hưởng truyền thống Việt Nam và phần phối khí hiện đại, tạo nên tiếng vang lớn trong lòng khán giả", giúp anh vượt qua 22 thí sinh đến từ các quốc gia khác để trở thành quán quân Intervision 2025, nhận cúp pha lê cùng tiền thưởng 30 triệu rúp Nga (≈360.000 USD). Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Kênh 1 của Truyền hình Trung ương Nga và nền tảng VKontakte, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông với khoảng 190 nhà báo từ 25 quốc gia đến đưa tin. Ngay sau chiến thắng, Kênh 1 đã mời Đức Phúc tới chương trình có đông người xem nhất của đài là "Пусть говорят" (Hãy để họ nói). Tại đây, nghệ sĩ đã ngỏ ý dành một phần tiền thưởng của mình cho hoạt động từ thiện tại Nga.

Tác giả: Đậu Dung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ