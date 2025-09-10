Lý do U23 Indonesia bị loại khỏi giải châu Á

HLV Gerald Vanenburg chỉ ra vấn đề cốt lõi của U23 Indonesia.

Tối 9/9, U23 Indonesia thua Hàn Quốc 0-1, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự giải châu Á vào đầu năm 2026. Sau trận, HLV Vanenburg chua chát: "Đội làm được một số điều trong trận đấu với Hàn Quốc, nhưng chưa thể tạo ra kết quả mong muốn. Về mặt thể lực, các cầu thủ của Indonesia gần như không được thi đấu thường xuyên tại CLB. Đó là vấn đề lớn".

Trái với tuyển quốc gia, đội U23 Indonesia dự vòng loại giải châu Á chủ yếu nòng cốt từ các ngôi sao đang chơi trong nước. Song, việc giải Indonesia mở rộng số ngoại binh khiến các cầu thủ trẻ U23 Indonesia gần như không có cơ hội thi đấu nhiều ở cấp CLB.

HLV Vanenburg chỉ ra rằng việc thiếu thời gian thi đấu tại CLB là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ Indonesia gặp khó khăn trong việc cạnh tranh thể lực với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc.

"Khi đối đầu với một đội như Hàn Quốc, vốn có thể lực vượt trội, chúng ta gặp nhiều khó khăn từ phút 60 trở đi vì không thể cạnh tranh về mặt thể chất. Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể”, ông nói.

Để khắc phục, Vanenburg đề xuất Indonesia tổ chức các giải đấu trẻ thường xuyên hơn, nhằm tăng cường thời gian thi đấu và cải thiện thể lực cho các tài năng trẻ. Dù được đăng cai bảng J vòng loại châu Á, U23 Indonesia chỉ có 4 điểm sau 3 trận, không nằm trong nhóm đội đứng thứ hai có thành tích tốt.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn