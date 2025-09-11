Tiền đạo Đình Bắc quyết tâm giành HCV SEA Games cùng U23 Việt Nam

Sau khi cùng U23 Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ về mục tiêu tiếp theo trong màu áo đội tuyển trẻ. Anh cùng các đồng đội đang hướng tới tấm HCV SEA Games, giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi nhiều cầu thủ thuộc lứa 2003-2004 sẽ góp mặt lần cuối.

Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Thái Sơn, Trung Kiên hay Viktor Lê đều chung quyết tâm khép lại hành trình U23 bằng thành tích cao nhất. Chia sẻ với truyền thông, Đình Bắc khẳng định: “SEA Games lần này cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của lứa tuổi chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm giành HCV cuối năm.”

Tiền đạo Đình Bắc khẳng định quyết tâm giành HCV SEA Games cùng U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Bắc gửi lời cảm ơn đến NHM bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ, theo dõi đội tuyển. Mong người hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho U23 Việt Nam ở các giải đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam.”

Tiền đạo trẻ của Công an Hà Nội đã có màn trình diễn ấn tượng suốt vòng loại U23 châu Á, góp công lớn vào thành tích toàn thắng của đội. Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng, anh nói thêm: “Trước trận, HLV Kim Sang Sik muốn toàn đội giành chiến thắng. Chúng tôi đã đáp ứng sự kỳ vọng của thầy khi giành chiến thắng hôm nay.”

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân để rèn luyện, tập trung nâng cao cả thể lực lẫn chiến thuật trước thềm SEA Games 33. Đây được coi là cơ hội quan trọng để bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định sức mạnh khu vực và hướng tới tấm HCV lịch sử.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: bongdadoisong.vn