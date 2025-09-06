Sáng mãi tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”: Công an xã - “Điểm tựa bình yên” của nhân dân trong mưa bão (kỳ 1)

Cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến nhiều xã biên giới tỉnh Nghệ An phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Khi bão, lũ qua đi, bản làng chỉ còn lại đống đổ nát, ngập lụt, đường sá chia cắt, hàng nghìn người rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Trong thời khắc ấy, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Mỹ Lý những ngày không ngủ

Ngày đó (ngày 22/7), tiết trời âm u, những cơn mưa rả rích ở vùng biên giới bỗng chốc bị xé tan bởi cơn lũ kinh hoàng ập đến Mỹ Lý trong phút chốc. Cơn lũ quét qua khiến 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 221 căn bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bao gồm trường học, trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị hư hỏng nặng nề... May mắn, tính mạng của người dân vẫn được đảm bảo.

Sau gần 4h di chuyển từ quốc lộ 7 vào trung tâm xã Mỹ Lý, chúng tôi mới gặp được Trung tá Hồ Ngọc Nghị - Trưởng Công an xã Mỹ Lý, khi anh vừa mới tham gia cuộc họp đột xuất. Gương mặt anh hốc hác, vết thương chưa kịp đóng vảy do những đêm thức trắng cùng dân chống lũ khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

“Hơn một tháng trôi qua, nhưng ký ức lũ Mỹ Lý vẫn hằn sâu trong tâm trí những cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ thời gian đó. Nơi đây quanh năm mát mẻ, sương giăng khắp núi rừng, đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn bỗng chốc tan hoang, chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày ấy, ngày lũ về kéo theo bao nhiêu tài sản của người dân về xuôi”, Trung tá Hồ Ngọc Nghị nhớ lại.

Lực lượng Công an Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 21/7, địa bàn Mỹ Lý xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao. Chiều 22/7, Công an xã phân công lực lượng cùng các tổ của xã trực tiếp đến các bản kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, giúp người dân kê cao tài sản, giảm thiểu thiệt hại. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, mưa xối xả, nước sông Nậm Nơn dâng nhanh, cuồn cuộn chảy, uy hiếp an nguy của nhân dân 7 bản dọc bờ sông

“Khi đi kiểm tra tình trạng sạt lở, hỗ trợ người dân chạy lũ trụ sở vẫn còn, khi về trụ sở bị nước lũ nhấn chìm, mọi tư trang của anh em chiến sĩ hầu như bị cuốn theo dòng nước. Một số anh em lực lượng ở lại túc trực cơ quan, nhanh tay tháo máy tính, hồ sơ chứa tài liệu quan trọng lên trụ sở UBND xã. Hàng trăm ngôi nhà của người dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã theo cơn lũ dữ chảy về xuôi, thiệt hại về tài sản là rất lớn, song trong cơn lũ ấy, may mắn tính mạng nhân dân vẫn được đảm bảo. Không chịu khuất phục trước thiên tai, chúng tôi và nhân dân xã Mỹ Lý cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, Trung tá Hồ Ngọc Nghị nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng thời gian này, một tổ công tác khác di chuyển bằng ôtô vào bản Hòa Lý kiểm tra tình hình sạt lở đất, do Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mỹ Lý cầm lái. Trên xe còn có anh Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý và một số cán bộ xã, khi tổ công tác đang dừng hội ý tại cầu Hòa Lý, bất ngờ, khối đất đá từ trên núi lở xuống, tống chiếc xe công vụ Công an xoay ngang giữa đường, đẩy đi một đoạn. Trong khoảnh khắc ấy, Dũng cùng các cán bộ đi cùng nhanh chân đạp cửa nhảy ra ngoài.

“Vừa tiếp đất, một thân cây từ núi lao xuống, tôi nghiêng người, thân cây sượt qua thái dương, thoát chết trong gang tấc. May mắn, thời điểm sạt lở đất, tổ công tác đã kịp di chuyển đến nơi an toàn nhưng 4 chiếc xe máy đã bị cuốn xuống vực, ôtô tuần tra bị mắc kẹt trong bùn. Tổ công tác, tập trung người đẩy ôtô đến khu vực an toàn, rồi di chuyển về bản Xốp Tụ, hỗ trợ người dân chạy lũ. Đến khoảng 1h ngày 23/7, lũ tràn về, rất may toàn bộ người dân bản Xốp Tụ đã được khuyến cáo và hỗ trợ di dời an toàn trước đó. Khi đó, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, Thiếu tá Dũng nhớ lại.

Chiều tối ngày 22/7 mưa lớn, nước tiếp tục dâng cao khiến nhiều bản ở xã Mỹ Lý bị cô lập hoàn toàn. Lúc này, các tổ công tác của Công an xã vẫn chưa nối được liên lạc, do toàn địa bàn mất sóng điện thoại, mất điện. Lực lượng Công an xã bằng mọi cách liên lạc với ban quản lý 7 bản trong vùng lũ quét và các tổ công tác của Công an xã đang ở địa bàn, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Là một chiến sĩ Công an, vốn được rèn luyện bản lĩnh vững vàng, biết kìm nén cảm xúc để đối mặt với mọi tình huống khó khăn nhưng Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó trưởng Công an xã Mỹ Lý cũng phải rơi nước mắt khi chứng kiến cơn lũ quét tràn qua bản Xằng Trên, Xiềng Tắm tàn khốc vượt sự tưởng tượng.

Mất liên lạc do bị chia cắt, điện thoại hết pin, trong lòng anh như có lửa đốt, thấp thỏm lo lắng cho tính mạng của nhân dân, đồng đội. “Khi nhận được báo cáo, tất cả người dân ở 7 bản dọc bờ sông Nậm Nơn và các bản còn lại an toàn, chúng tôi như trút được tảng đá đè trong ngực. Các tổ công tác báo cáo về, anh em đều bình an. Lúc đó, nước mắt tôi trào ra. Những ngày trong lũ, anh em chúng tôi ai cũng canh cánh lo gia đình ở trong tâm lũ nhưng chỉ biết giấu nỗi niềm riêng tư để thực hiện nhiệm vụ. Ở đây, chúng tôi sát cánh cùng nhân dân, ở quê nhà, vợ con, người thân của chúng tôi cũng được các đồng đội và chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ. Nghĩ vậy, chúng tôi vững tâm hơn giữa tâm lũ”, Trung tá Dôi chia sẻ.

Công an xã Tương Dương vượt sông vào các bản để giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Xuyên đêm hành quân giúp dân vượt lũ

Sau gần 4 giờ di chuyển vượt qua hơn 200km đường đèo dốc, chúng tôi có mặt tại xã Tương Dương (Nghệ An). Đứng trên cầu Cửa Rào, phóng xa tầm mắt, các bản làng thơ mộng nằm bên dòng sông ngày nào bỗng chốc tan hoang, nhiều ngôi nhà tốc mái, nứt toác chờ sập. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi lũ về, dòng sông Lam nay đã hiền hòa hơn, mang theo phù sa lững lờ trôi về phía hạ nguồn, xã vùng cao này dường như đã trở lại nhịp sống vốn có. Tuy nhiên khi nhắc lại trận lũ lịch sử, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Vi Tân Sang (82 tuổi, ở xã Tương Dương) đã trải qua biết bao mùa mưa lũ, nhưng ông lắc đầu nói: “Tôi ở đây hơn 80 năm rồi, chưa chộ trận lũ mô lớn ri”. Cơn lũ tràn qua trong chớp mắt, nhà cửa ngập sâu trong biển nước, nhiều tài sản tích góp cả đời của dân cũng theo dòng nước lũ đi mất. Với ông Sang, đó không chỉ là thiên tai mà là ký ức buồn chưa từng có trong đời, chưa lần nào ông thấy quê hương mình tan hoang đến vậy.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, nước ở trên thượng nguồn chảy xuống, cuốn phăng và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, chôn vùi bao ước mơ, khát vọng sống bình dị của những người dân nghèo khó. Thảm họa ấy đã đánh thức lòng trắc ẩn, tính dân tộc trong tâm khảm của mỗi con người Việt Nam. Hàng nghìn chuyến xe cứu trợ từ miền Bắc - Trung - Nam đã về đây an ủi phần nào những thiệt hại mà người dân nơi đây phải gánh chịu.

Hôm ấy (chiều ngày 22/7), sau khi nghe tin lũ về, Thượng tá Kha Văn Hợi - Trưởng Công an xã Tương Dương cùng các chiến sĩ trong đơn vị cùng tổ công tác UBND xã trực tiếp có mặt tại khu vực xã Xá Lượng (cũ) kiểm tra, hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai. “Nước lũ lên quá nhanh nhưng lực lượng chức năng đã kịp sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, ngay trong đêm tổ công tác đã vượt lũ, đưa 3 người dân bản Khe Kiền ốm liệt giường đến tầng 2 trạm y tế, sẵn sàng phương án di dời trong trường hợp nước dâng to hơn”, Thượng tá Hợi nhớ lại.

Rạng sáng, nước lũ dâng cao chưa từng thấy, có những khu vực ngập đến 3-4m, toàn địa bàn bị cô lập, chia cắt. Các tổ công tác cùng các lực lượng của xã đã chèo xuồng cứu hộ len lỏi trong từng con ngõ, gõ cửa từng hộ dân thông báo sơ tán. Trong đêm tối, lực lượng Công an xã Tương Dương và các tổ công tác của chính quyền đã sơ tán hơn 2.100 hộ dân đến nơi an toàn. Một số người dân chủ quan, sau khi di dời lên tầng 2, còn do dự hoặc không chấp hành chỉ đạo di dời, buộc lãnh đạo xã Tương Dương phải thực hiện việc cưỡng chế.

Sáng ngày 23/7, sau đêm trắng giúp dân vượt lũ, Thượng tá Hợi cùng cán bộ, chiến sĩ bơi qua những con đường vẫn còn ngập sâu để về đơn vị. Đến đầu buổi chiều, tổ công tác mới đến khu vực bản Cửa Rào, lúc này, ai cũng ướt sũng, vừa mệt, vừa đói. “Đến một cụm dân cư 5-6 căn nhà, chúng tôi nghỉ tạm. Bà con biết anh em từ tối qua đến giờ chưa ăn cơm, dù chúng tôi từ chối nhưng người dân vẫn nấu một nồi cơm đầy, pha mấy gói mì tôm làm canh, mời chúng tôi ăn. Chỉ có cơm chan canh mì tôm nhưng đó là tình cảm, sự lo lắng, bao bọc của nhân dân dành cho anh em cán bộ xã, cán bộ, chiến sĩ Công an nên với chúng tôi mà nói là bữa cơm không bao giờ quên được”, Thượng tá Hợi tâm sự.

Đánh giá về vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an xã trong đợt mưa lũ lịch sử này, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương chia sẻ: “Khi nước lũ đổ về, cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngại hiểm nguy, vất vả, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân, bảo đảm an ninh trật tự. Khi lũ rút, họ lại chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đây là minh chứng sinh động về phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu người chiến sĩ Công an nhân dân; thật sự gần dân, sát dân, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, là “điểm tựa bình yên của nhân dân”.

Với đặc thù “gần dân, sát dân”, am hiểu địa bàn và nắm chắc tình hình từng hộ gia đình, từng điểm dân cư, Công an xã không chỉ là cầu nối giữa người dân với chính quyền mà còn là lực lượng tiên phong trong việc tiếp cận, hỗ trợ, động viên bà con. Các đồng chí có mặt từ những ngày bản làng còn ngập chìm trong biển nước, kiên trì bám địa bàn để bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, sau đó tiếp tục cùng người dân dọn dẹp, sửa chữa, dựng lại từng mái nhà bị hư hỏng. Bởi thế mà trong lòng nhân dân vùng lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an không còn là lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự đơn thuần mà đã trở thành người thân, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho họ trong thời điểm khó khăn nhất.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân