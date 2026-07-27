Sang đường, người đàn ông đi xe máy bị ô tô đâm văng 90 mét

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Theo tờ India today, chiếc ô tô chạy quá tốc độ đã tông tử vong một người đi xe máy trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở huyện Hooghly, bang Tây Bengal, Ấn Độ. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Theo báo cáo, nạn nhân đã dừng lại để mua bánh kẹo và đang cố gắng băng qua đường thì một chiếc Maruti Suzuki Swift Dzire chạy quá tốc độ đã đâm vào xe máy của anh ta.

Người đàn ông đi xe máy bị ô tô đâm trúng. Ảnh cắt từ clip.

Cú va chạm mạnh đến mức người đàn ông văng xa gần 90 mét, trong khi chiếc xe máy mắc kẹt vào ô tô và bị kéo lê một quãng đường khá dài.

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa người đi xe máy đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ sau đó tuyên bố anh ta đã tử vong.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, vụ việc đang được điều tra. Ban đầu, người ta suy đoán rằng vụ tai nạn xảy ra do mất kiểm soát. Tuy nhiên, hiện cảnh sát đang điều tra xem tài xế có say rượu hay không hoặc có yếu tố nào khác gây ra vụ việc.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn