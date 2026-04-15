Bị phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an để "lánh nạn”

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.H.A. (SN 1992, ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Đ.H.A. đã vay tiền qua các ứng dụng (App) trên mạng internet với tổng số nợ 20 triệu đồng.

Nam thanh niên được triệu tập lên cơ quan Công an làm việc.



Đến hạn tất toán nhưng không có khả năng chi trả, thanh niên này liên tục bị các cuộc gọi đòi nợ gọi điện gây áp lực, khủng bố tinh thần bằng nhiều phương thức khác nhau.

Để né tránh sự phiền toái, Đ.H.A. đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, điều hướng toàn bộ các cuộc gọi từ các ứng dụng đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hành vi tùy tiện này đã làm cho đường dây nóng của cơ quan Công an liên tục tiếp nhận hàng loạt cuộc gọi không liên quan, gây nghẽn mạng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm cũng như công tác phục vụ nhân dân của lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, Đ.H.A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt Đ.H.A. số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân về việc tự ý chuyển cuộc gọi đến các cơ quan, tổ chức khi chưa được sự đồng ý. Mọi hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: Báo Công Lý