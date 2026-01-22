Samsung hưởng lợi nhờ Apple

Samsung đã lựa chọn Gemini để vận hành AI từ những ngày đầu. Ảnh: Sammobile.

Ngày 12/1, Apple thông báo đã ký kết một thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm với Google, sử dụng các mô hình Gemini để vận hành tương lai của Apple Intelligence. Vào năm 2024, khi hãng lần đầu công bố Apple Intelligence, Apple hứa hẹn mỗi mẫu iPhone mới đều được thiết kế ngay từ đầu cho công nghệ này.

Theo phóng viên Austin Carr của Bloomberg, việc hợp tác lâu dài với Google có thể xem như một tổn thất lớn hơn cho danh tiếng của Apple. Ông cho rằng điều này sẽ làm giảm sự khác biệt cũng như năng lực cạnh tranh của iPhone so với các dòng Android trên thị trường.

"Với những người đang cân nhắc giữa iPhone và Android trong tương lai, Apple Intelligence không còn có thể là một lợi điểm bán hàng khi AI của Google vận hành cốt lõi”, Carr viết. Ông cũng cho rằng việc mô hình của Google có khả năng thay thế Apple Intelligence sẽ gây thất vọng với những người đang sử dụng những mẫu iPhone mới.

Apple từng hợp tác với các nhà phát triển lớn như OpenAI hay Claude, nhưng đã chọn đối tác cốt lõi là bên đã đảm bảo năng lực của các mô hình AI trên điện thoại Samsung. Theo Sammobile, điều này cho thấy công ty đang thiếu hụt lựa chọn khi các đối thủ liên tục bứt phá, còn nỗ lực AI nội bộ lại chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Dù khởi đầu khá chậm, Gemini đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những mô hình AI hàng đầu của ngành. Samsung sớm nhận ra tiềm năng này và đã tích hợp Gemini rất sâu vào dòng Galaxy S24, thời điểm hãng chính thức đẩy mạnh chiến lược Galaxy AI.

Sự tích hợp đó tiếp tục được tăng cường trên dòng Galaxy S25 cùng các mẫu điện thoại gập ra mắt năm ngoái, khi Gemini trở thành một phần không thể tách rời của bộ tính năng Galaxy AI.

Samsung đã đặt niềm tin vào Gemini vào thời điểm nhiều người tin rằng ChatGPT của OpenAI sẽ định hình tương lai AI hướng tới người tiêu dùng. Đó được xem là sự ủng hộ lớn với khả năng đổi mới của Google trong lĩnh vực AI biến động nhanh, nhất là khi sự chú ý của dư luận gần như dồn hết vào ChatGPT.

Hãng đã công bố cách tiếp cận AI hợp tác ngay từ đầu. Samsung sớm khẳng định rằng để mang đến những trải nghiệm AI mạnh mẽ cho người tiêu dùng, cần có các mối quan hệ đối tác và sự cộng tác với những doanh nghiệp khác trong ngành. Nhờ đó, tốc độ đổi mới được duy trì và khai phá tiềm năng của AI trên điện thoại.

Cũng cần lưu ý là nhiều mẫu điện thoại Android khác của Oppo, Honor hay Vivo cũng sử dụng các mô hình Google Gemini cho những chức năng AI cao cấp và cần nhiều năng lực xử lý, kết hợp cùng mô hình tự phát triển đối với các tính năng AI chạy trên thiết bị.

Trong khi đó, Google mở rộng năng lực và cải thiện mô hình Gemini một cách đáng kể, và đã gây bất lợi không nhỏ cho OpenAI. Cổ phiếu Google tăng mạnh khi cho thấy hãng không hề tụt lại mà ở vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI.

Điều này cho thấy Apple đã mất hơn hai năm mới nhận ra điều Samsung đã làm ngay từ đầu, theo Sammobile. Việc Táo Khuyết lựa chọn Gemini càng củng cố lựa chọn của nhà phát triển Galaxy AI.

Điều này cũng giúp Samsung giành được một lợi thế về mặt hình ảnh, cho thấy sự hiểu rõ cục diện thị trường tốt. Hơn hết, Google có vẻ hưởng lợi nhiều nhất khi đồng thời vận hành các tính năng AI hai nhà sản xuất thiết bị hàng đầu toàn cầu, một dấu ấn mà không nhiều công ty AI khác có thể đạt được.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn