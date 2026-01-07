Samsung khoe màn hình trông “phi thực tế” mà Apple rất mong đợi

Bằng việc giới thiệu tấm nền OLED hoàn toàn mới dường như không có nếp gấp nào, Samsung đã tạo ra một bước cải tiến quan trọng, bởi nếp gấp ở giữa màn hình luôn là một nhược điểm khó khắc phục trong thiết kế điện thoại gập.

Samsung đã hoàn thiện màn hình không nếp gấp?

Theo thông tin từ SamMobile, sự khác biệt giữa tấm nền mới và màn hình của Galaxy Z Fold 7 là rất rõ ràng. Samsung Display đã thiết lập một khu vực “kiểm tra nếp gấp” tại gian hàng của mình, nơi hai tấm màn hình được đặt cạnh nhau để so sánh. Mặc dù màn hình của Galaxy Z Fold 7 đã giảm thiểu khả năng nhìn thấy nếp gấp so với các mẫu trước đó, nhưng vẫn có thể nhận thấy ở một số góc độ nhất định. Ngược lại, với tấm nền mới, Samsung khẳng định người dùng sẽ có được “văn bản liền mạch trên toàn bộ nếp gấp”.

Các báo cáo cho biết, tấm nền OLED mới sử dụng một tấm kim loại được khoan bằng laser giúp phân tán lực căng khi màn hình gập lại, từ đó cho phép tấm nền dễ dàng uốn cong mà không tạo ra nếp gấp. Đáng chú ý, tấm kim loại này cũng được cho là một phần trong kế hoạch của Apple cho chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

Apple đã tỏ ra thận trọng khi gia nhập thị trường điện thoại gập, và chất lượng màn hình chính là một trong những lý do chính dẫn đến sự chậm trễ này. Nhiều báo cáo cho thấy Apple muốn có một màn hình gần như không có nếp gấp trước khi ra mắt iPhone màn hình gập.

So sánh tấm nền OLED mới với tấm nền OLED trên Galaxy Z Fold 7 (phải) hiện tại.

Nếu tấm nền mới của Samsung Display thực sự đạt chất lượng như mong đợi, nó có thể được sử dụng không chỉ cho các thiết bị gập tương lai của Samsung mà còn cho iPhone Fold. Tuy nhiên, Samsung Display vẫn chưa xác nhận thiết bị nào sẽ sử dụng tấm nền này. Galaxy Z Fold 8 dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay, và màn hình mới này có vẻ đã sẵn sàng để sản xuất.

Ngoài ra, Samsung cũng dự kiến sẽ giới thiệu một thiết bị gập mới bên cạnh Galaxy Z Fold 8, vốn có thể cũng sẽ được hưởng lợi từ công nghệ màn hình không nếp gấp này.

Dù vậy, độ bền của tấm nền mới vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm thông tin để biết rõ hơn về những cải tiến này.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn