Cái khó của mẫu Samsung gập đắt nhất hiện nay

Galaxy Z TriFold mang dấu ấn công nghệ nhiều hơn tính thực dụng. Ảnh: Bloomberg.

Galaxy Z TriFold là mẫu máy gập mới nhất của Samsung, được giới thiệu như nỗ lực tiếp theo nhằm thu nhỏ trải nghiệm tablet vào một thiết bị có thể mang theo hàng ngày. Trên lý thuyết, sản phẩm này mang đến nhiều tiện ích khác biệt dành cho người dùng.

Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân sử dụng thực tế, Galaxy Z TriFold lại bộc lộ nghịch lý khi nó quá lớn để dùng như smartphone, nhưng cũng chưa đủ to để trở thành “văn phòng di động” đúng nghĩa.

Chưa đủ thực dụng

Những chiếc smartphone gập luôn mang lại cảm giác hứng thú đặc biệt, giống như cách người dùng từng trầm trồ khi Galaxy Fold đời đầu xuất hiện. Ý tưởng một màn hình cỡ tablet có thể gập lại và nhét vừa túi quần vẫn là thứ khiến nhiều người tin rằng tương lai của điện thoại di động sẽ ngày càng đa dạng hơn.

Ngay từ vai trò cơ bản nhất, mẫu TriFold đã khiến người dùng phải cân nhắc. Ở trạng thái gập, máy vẫn sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch, song trọng lượng nặng hơn 40% và độ dày lớn hơn gần 60% so với Galaxy S25 Ultra. Với một thiết bị cao cấp vốn đã cồng kềnh như S25 Ultra, TriFold rõ ràng không phải mẫu máy dễ dùng mỗi ngày, kể cả với người có bàn tay lớn.

Galaxy Z TriFold chưa đủ lớn để thay thế hoàn toàn tablet và laptop. Ảnh: Bloomberg.

Khi chuyển sang chế độ mở rộng, những nhược điểm về độ dày và trọng lượng lại phần nào trở thành lợi thế. Một màn hình 10 inch có thể gập lại vẫn dễ mang theo hơn nhiều so với tablet truyền thống cùng cỡ, đặc biệt khi so với dòng Galaxy Tab vốn nặng hơn dù kích thước tương tự.

Màn hình ngoài giúp thiết bị vẫn có thể được dùng như smartphone khi cần, đồng thời tỷ lệ 4:3 cũng phù hợp cho các tác vụ đọc tài liệu, ghi chú và làm việc đa nhiệm. TriFold vì thế mang dáng dấp của một sản phẩm hướng tới người dùng đa nhiệm, coi trọng năng suất và muốn gom nhiều thiết bị vào một.

Thiết bị cũng có lợi thế về cấu hình với Snapdragon 8 Elite, RAM và bộ nhớ lớn, cùng trải nghiệm Samsung DeX đầy đủ. Nhưng nếu xem nó như một thiết bị làm việc di động, 10 inch không phải kích thước lý tưởng để làm việc hàng giờ liền. Không gian hiển thị hạn chế khiến làm việc đa nhiệm không thoải mái, buộc người dùng phải điều chỉnh DPI hoặc giảm độ phân giải.

Thế khó của Samsung

Samsung đã tự đưa thiết bị vào thế lưng chừng. Nếu mục tiêu là thay laptop, một chiếc TriFold lớn hơn với màn hình 13 inch sẽ phù hợp hơn với tệp người dùng ưu tiên đa nhiệm. Thiết kế gập nhiều lần vốn đã mang lại lợi thế thu gọn, do đó việc tăng kích thước không đồng nghĩa đánh mất tính cơ động, trong khi vẫn biến Galaxy Z TriFold thành một lựa chọn thực dụng hơn cho nhu cầu làm việc.

Mức giá cao là rào cản đối với Galaxy Z TriFold. Ảnh: Bloomberg.

Bài toán giá cũng khiến câu chuyện thêm phức tạp. Với mức 3.000 USD ở một số thị trường, Galaxy Z TriFold bị đánh giá quá đắt đỏ. Số tiền này thậm chí có thể mua được 4 chiếc Galaxy Tab S11 và phụ kiện đi kèm. Dĩ nhiên, tablet truyền thống không thể gập và cũng nặng hơn TriFold tới 50%. Song, sự chênh lệch chi phí vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính hợp lý khi lựa chọn.

Ở góc nhìn rộng hơn, TriFold là lời khẳng định về năng lực công nghệ của Samsung. Thành công của sản phẩm vì thế phụ thuộc vào cách người dùng định nghĩa về giá trị mà nó mang lại. Nếu xem TriFold là smartphone, sản phẩm này khá dày, nặng và kém tiện dụng. Nhưng nếu đặt nó vào vai trò thay thế laptop, thiết bị lại đưa tới lợi thế rõ rệt về tính linh hoạt, trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với ultrabook và khả năng chạy mọi ứng dụng Android.

Galaxy Z TriFold là một bước tiến thú vị nhưng chưa thực sự thuyết phục ở tính thực dụng. Theo Android Anthority, nếu Samsung chọn hướng phát triển tập trung hơn vào trải nghiệm máy trạm di động, mẫu smartphone này có thể trở thành một công cụ đa nhiệm bỏ túi đúng nghĩa.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn