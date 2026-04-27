Sai lầm tiết kiệm pin trên điện thoại mà người dùng hay mắc phải

1. Tắt đi ứng dụng tiết kiệm pin

Nhiều người thường nghĩ rằng, tắt sạch toàn bộ ứng dụng đang chạy đa nhiệm thì sẽ tiết kiệm pin sau khi thoát ra từ màn hình chính. Nhưng điều này sai lầm, vì nó còn khiến chi pin của bạn bị hao hụt đi khá nhiều vì khí đó, bộ vi xử lý sẽ nạp lại ứng dụng trong lần mở kế tiếp.

Tiết kiệm pin không đúng cách có thể gây tốn năng lượng hơn.

2. Sạc qua đêm gây hư hại pin

Nếu là 10 năm trước, thì lời khuyên này là hoàn toàn chính xác. Nhưng giờ thì điều đó không đúng nữa. Vì tuổi thọ pin hiện nay phụ thuộc vào số lần xả pin trong suốt vòng đời.

Những smartphone ngày nay như iPhone 14 Pro Max 128GB đều được trang bị con chip quản lý năng lượng giúp cho điện thoại tự ngắt dòng điện vào khi pin đã đầy, đồng thời còn chuyển sang dùng nguồn từ sạc để qua đó duy trì dung lượng pin 100% tới sáng.

3. Tắt wifi hay Bluetooth để tiết kiệm pin

Khi điện thoại không hoạt động, không kết nối Wifi hay Bluetooth đều sẽ không hao năng lượng nên bạn không cần phải tắt chúng làm gì. Thậm chi, nếu bạn tắt Bluetooth trên smartwatch còn gây hao pin cho chúng nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đi vào những nơi có sóng điện thoại yếu, điện thoại sẽ hao pin hơn do điện thoại phải liên tục tìm cách duy trì kết nối. Cách tốt nhất lúc này là bạn bật chế độ máy bay để tiết kiệm pin.

Còn đối với Wifi, thì bạn nên bật chúng mọi nơi, không nên tắt.

4. Tự chỉnh độ sáng màn hình để tiết kiệm pin

Nhiều người thường có thói quen tự chỉnh độ sáng màn hình, hoặc giảm độ sáng xuống khi điện thoại sắp hết pin và đẩy cao hơn khi nhiều pin. Nhưng theo trang Business Insider, thì để máy tự động điều chỉnh độ sáng mới là giải pháp tiết kiệm pin hiệu quả nhất.

5. Sử dụng ứng dụng bên thứ ba để "dọn dẹp" pin

Các ứng dụng diệt virus, dọn rác hay tối ưu pin thường chạy ngầm liên tục, gửi thông báo và tự bản thân chúng ngốn pin, làm giảm hiệu suất máy.

Để kéo dài tuổi thọ cho chiếc smartphone, việc thay đổi những thói quen này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ ứng dụng tiết kiệm pin nào bạn có thể tìm thấy trên cửa hàng ứng dụng.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn